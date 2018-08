Горещият пазар на имоти в Китай остава предизвикателство пред властите, които се опитват да запазят стабилен икономически растеж в момент на търговски търкания със Съединените американски щати, пише CNBC.

Опасността е толкова голяма, че Лари Ху - ръководител на China Economics в Macquarie, смята, че нагорещеният имотен пазар е по-голям риск за Китай от търговската война със САЩ. Той посочва, че особено внимателно наблюдава дали имотите в по-малките градове ще премине през спад на цените или на новото строителство след резките ръстове.

Инвестициите в имоти отговарят за около две трети от активите на китайските домакинства, по данни на NoaH Holdings. Пазарът на жилища играе и основна роля в приходите на местните правителства, банковите заеми и корпоративните инвестиции.

Затова забавяне в растежа на пазара и спад на цените ще има и отрицателен ефект върху общия икономически растеж.

А засега пазарът остава горещ: средната цена за новопостроено жилище, несубсидирано от правителството, се повиши с 28,1 процента от януари 2016 до май 2018 г., сочи доклад на Шън Сунчън, съветник в китайската централна банка и гост-преподавател в China Europe International Business School.Като цяло, цените на жилищата се повишават от повече от три години - най-дългия период на растеж от 2008 година насам, показва докладът, цитирайки данни на официалната статистика.

Миналата седмица град Нанкин с население над 8 милиона души, забрани корпоративните придобивания на жилищни сгради. Наскоро подобни ограничения наложиха и Шанхай и други градове.

"Това е добър ход за контролиране на риска", смята Джо Джоу, регионален директор на консултантската компания JLL за китайските капиталови пазари. Той смята, че правителството скоро няма да охлаби политиката си и цените може да тръгнат надолу.

Все още остана неясно дали поевтиняването на жилищата в Китай несъмнено ще повлияе на икономическия растеж. Но дори и това да е така, анализаторите очакват властите да компенсират евентуален спад със стимули в други области на икономиката - например инфраструктурата.

Перспективите за икономиката изглеждат стабилни засега, но ако контролът върху имотния пазар не се увеличи, парите ще продължат да текат към недвижимите имоти вместо към области, които ще са от полза за икономиката, като промишленото производство, технологичните иновации и туризма, казва Тейлс Цин, изпълнителен директор на China Institute for Globalization of Cities към базирания в Пекин институт Center for China and Globalization.