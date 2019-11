След като години наред администрацията на Тръмп критикуваше китайския инфраструктурен проект "Пътя на коприната" (Belt and Road Initiative), който беше определен като "дългов капан" и страните по света бяха насърчавани да отказват на Китай да строи инфраструктура, сега САЩ влиза в пряка конкуренция с това начинание, предаде Zero Hedge.

Снощи българско време американската правителствена компания Overseas Private Investment Corporation (OPIC), австралийската Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) и японската Bank for International Cooperation (JBIC) обявиха проекта Blue Dot Network. Инициативата ще се занимава с "устойчиво изграждане на инфраструктура в Индо-Тихоокеанския регион и по целия свят", се посочва от самото прессъобщение от OPIC, които са водещата организация в проекта.

Инициативата, чийто старт беше обявен в Банкок, ще "обедини правителствата, частния сектор и гражданското общество за промотиране на висококачествените и доверени стандарти за глобално развитие на инфраструктурата в една отворена и приемаща мрежа", посочват от OPIC на сайта си. Blue Dot Network ще оценява и сертифицира номинирани инфраструктурни проекти въз основа на тяхното спазване на общоприети принципи и стандарти, конкретизират от държавната компания. След като трите институции зад инициативата съставят план за нейното развитие, към него ще бъдат поканени държави и частни инфраструктурни компании.

По думите на организацията създаването на критична инфраструктура от страна на частния сектор от решаващо значение за икономическото развитие. "Чрез Blue Dot Network, САЩ е горда да се присъедини към стратегически си партньори, за да отключи силата на качествената инфраструктура за подпомагане на безпрецедентни възможности, прогрес и стабилност."

"Всяка синя точка ще е пункт на картата, който ще предоставя на компаниите възможност да оперират сигурно, ако се интересуват от устойчиви инфраструктурни проекти", коментира секретарят по търговията на САЩ Уилбър Рос пред Financial Times. "Целта е да покажем, че сме сериозни по отношение на устойчивостта на проектите."

Индексът на силите в Азия, разработван от Lowry Institute, показва, че САЩ все още е водещата сила на континента, но се наблюдават сигнали, че Китай бързо наваксва и може да се превърне в лидер в рамките на следващото десетилетие. Вероятно това е част от причините за започването на Blue Dot Network, който трябва да измести "Пътя на коприната".

Ролята на Вашингтон през последните десет години се понижаваше постепенно, но този процес беше ускорен от "Пътя на коприната", който обхваща 152 държави в Азия, Европа, Африка, Близкия изток и Америките.