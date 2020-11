Те някога бяха корпоративните титани на Америка. Обичани и познати имена. Показно за успех.

Но сега те все повече приличат на нещо друго - на зомбита. И броят им расте, пише Bloomberg.

От Boeing Co., Carnival Corp. и Delta Air Lines Inc. до Exxon Mobil Corp. и Macy's Inc., някои от най-емблематичните компании не печелят достатъчно, за да покрият лихвените си плащания. Почти 200 корпорации се присъединиха към т. нар. "зомби компании" от началото на пандемията, според анализ на агенцията сред 3 000 от най-големите публични дружества. Нещо повече, зомбитата отговарят за 20% от тях. И още по-притеснителното: те са добавили почти $1 трлн. дълг към баланса си за периода, като общите задължения достигат $1,36 трлн. Сумата е повече от два пъти по-голяма от дължимата от зомби компаниите в пика на финансовата криза преди десетилетие.

Последствията за икономическото възстановяване на Америка са огромни. Усилията на Федералния резерв да предотвратят вълна от фалити, купувайки корпоративни облигации, може и да избегнаха още една депресия. Но помагайки на стотици закъсали компании да получат достъп до кредитните пазари, централните банкери без да искат пренасочиха капитала към непродуктивни компании, което ще потисне заетостта и икономическия растеж в следващите години, казват икономисти.

Зомби компаниите най-често се свързват с 90-те години в Япония, Европа след кризата от преди десетилетие или дори Китай в последните години. Броят им в САЩ обаче също расте през последните десет години, подхранен от ултрахлабавата монетарна политика. Те получават името си от факта, че успяват да куцукат напред, но не могат да излязат на достатъчна печалба, за да се отърват от задълженията си. И все пак имат достъп до кредитните пазари, за да отложат плащанията. Те вредят на икономиката, тъй като задържат активи, но не могат да си позволят да инвестират или да изграждат бизнеса си.

Разбира се, не всяка компания, която попадне в графата, остава завинаги такава. Има много примери за успех - от Boston Scientific до Sprint. Редица компании, чиято печалба пострада заради пандемията, ще се възстановяват заедно с икономиката. Но огромното количество дълг, което компаниите поеха през последните месеци, със сигурност ще ограничи капацитета на някои от тях да правят капиталови разходи и да се адаптират към променените потребителски навици.

Анализът на Bloomberg разглежда оперативната печалба на компаниите от Russell 3000 през последните 12 месеца и я сравнява с разходите за лихви през същия период. Резултатите са мрачни. Над една шеста от индекса, или 527 компании, не са спечелили достатъчно, за да изплатят лихвите си. Това се сравнява с 335 компании в края на миналата година.

Задълженията на Boeing растат с над $32 млрд. през 2020 г., на Carnival с $14,8 млрд., Delta добавя $24,2 млрд., Exxon - $16,2 млрд., а Macy"s - $1,2 млрд. Сред новите попълнения са и четирите големи американски авиокомпании с общо $128 млрд. дълг.

Икономисти отдавна предупреждават, че зомби компаниите са по-малко продуктивни,а броят на работните места и активите растат по-бавно. Ново изследване на Bank for International Settlements сочи, че зомби компаниите може би нанасят още по-големи щети върху икономиката, отколкото се смяташе преди.

Днес те не само че остават в това състояние по-дълго, отколкото в миналото, но от 60-те процента от тях, които успяват да се измъкнат, много изпитват продължителна слабост в продуктивността, печалбата и растежа. Нещо повече - възстановилите се веднъж имат три четвърти по-голям шанс отново да станат зомбита в сравнение с тези, които никога не са били такива.

Някои казват, че притесненията са преувеличени.

Макар че зомби компаниите отговарят за 41% от компаниите в САЩ в изследването на UBS през второто тримесечие на 2020 г., претеглени през размера на активите им, техният дял пада до 10%. "Зомби проблемът не е толкова голям в САЩ", казва Матю Миш, стратег в САЩ. "Не смятам, че проблемът е по-тежък отколкото в предходните две рецесии.

Други не са толкова сигурни.

"Зомби въпросът е един от големите що се отнася до ефектите от пандемията", казва Нейтън Шийтс, главен икономист в PGIM Fixed Income.

Във всеки случай бъдещите опити на компаниите да намалят тежестта на дълга ще донесе по-бавен растеж, ниска инфлация и ниски лихви, смята той.