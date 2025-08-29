"Изкуственият интелект е инструмент, и то много мощен инструмент, който е създаден и контролиран от хората. Затова зависи от нас как ще го развием, как ще го контролираме и как ще го използваме."

Това заяви в студиото на Money.bg предприемачът и филантроп Елена Маринова. Тя е съосновател на софтуерната компания Мусала Софт, на най-старото частно състезание по програмиране в света CodeIT, на Европейската младежка олимпиада по информатика (eJOI) и на Международната олимпиада по изкуствен интелект (IOAI).

Най-ценните бизнес уроци

"Мусала Софт е четвърт век от живота ми, така че уроци много. Но може би най-големият е самочувствието, че мога да се справя с всеки бизнес проблем", разказва тя.

Признава, че в началото е смятала, че опитът в голяма компания преди предприемачеството е задължителен, но практиката я е научила на друго.

"Ако нещо може да се поправи, значи не е грешка, а урок", споделя Маринова. Затова и посланието й към младите предприемачи е кратко и ясно: "Давай! Няма да стане перфектно от първия път, няма да е както пише в книжките.

Но е важно да тръгнеш, защото действието е по-важно от съвършенството."

От динамиката на бизнеса към каузата на образованието

След продажбата на Мусала Софт (бел. ред. през 2022-ра), Маринова не забавя темпото. "Смених една динамика с друга динамика и то изключително бързо. Днес управлявам няколко стартъпа и съм силно ангажирана с развитието на млади таланти."

Като заместник-председател на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки тя работи за популяризиране и разширяване на участието в ученическите състезания. "Ако няма широка основа на пирамидата, няма как да има силен връх", категорична е тя.

Международната олимпиада по изкуствен интелект

Една от най-новите инициативи на Маринова е Международната олимпиада по изкуствен интелект. Тя стартира през 2024 г. в България. Домакин на първото издание е Бургас, където участие вземат 33 държави и територии. Само година по-късно в нея участват почти двойно повече - 61, а домакин на събитието е Китай. Предстоят домакинства на Абу Даби и Сингапур, както и огромна конкуренция за следващите години.

"Говорим първо за рекордно голямо стартиране на Олимпиада. Обикновено олимпиадите стартират с около и малко над 10 държави, а ние стартирахме с над 30. И второ, огромен скок в рамките на една година", разказва тя.

Плановете включват догодина да вземат участие представители на 80, а в рамките на 5 години да достигнат до над 100 участващи държави и територии.

"Изкуственият интелект не се учи в училище в повечето места по света, затова и предизвикателствата пред олимпиадата са огромни", признава Маринова, това създава трудности по отношение на критериите за селектиране на децата и това какви задачи да им бъдат дадени.

Високото ниво на състезанието, участниците и системите получава още едно потвърждение. "Тази година Олимпиадата, бидейки в Китай, експертите по сигурността на TikTok стояха на stand-by, за да могат да помагат при потенциални пробиви по време на състезанието", разказва Елена.

За да няма бариери пред участието, организаторите подкрепят и държави без ресурс, споделя Маринова: "Парите не бива да стоят между едно дете и неговото образование", категорична е тя.

Източник: Сдружение на олимпийските отбори по природни науки

Българското участие през тази година е с два отбора. Учениците вече имат първи успехи (3 бронзови медала и 2 грамоти).

"Истината е, че сме длъжници на тези деца, защото в България все още нямаме национална селекция по изкуствен интелект. Използваме резултати от други олимпиади, за да изградим отбор", разказва Маринова, която е уверена, че децата ни могат и повече.

Ерата на изкуствения интелект и ролята на човека

На въпроса дали има сфери, които остават извън обсега на изкуствения интелект, тя е категорична:

"Няма сфери, които да останат извън изкуствения интелект. Но той е инструмент - зависи от нас как ще го използваме. Вярвам, че ще помогне за борба с болести и глад и ще донесе позитивно развитие на обществото."

По отношение на един много важен и чувствителен въпрос за бъдещето на младите хора и реализацията им, Маринова споделя, че "все повече и повече трябва да учим фундаментални науки като математика и физика".

Защото вече не са достатъчни само "занаятчийски" умения като писането на код, например. "Това беше много модерно и в последните десетилетия се навъдиха всевъзможни школи, университети и програми, където хората за няколко месеца се научават да кодят, след това отиват и изкарват големи заплати.

Дотук добре, но дойде изкуственият интелект и цялото това занаятчийско умение, ако зад него няма разбиране на принципите, на фундамента на програмирането в случая, тези работни места ще бъдат изядени", категорична е Елена Маринова.

В ерата на изкуствения интелект ролята на хората, които знаят принципите и могат да мислят, ще бъдат безкрайно ценни, уверена е тя, както и че няма сфери, които да останат извън влиянието на изкуствения интелект.

