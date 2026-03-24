"Параходство БМФ" получи първия си новопостроен кораб за 2026 г. в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. - беше издигнат флагът на 32 000-тонният "Хемус", съобщиха от компанията.

Той беше кръстен от главния изпълнителен директор на ING Bank N.V. - Sofia Branch Марина Кобакова.

Отново през тази година трябва да приключи строителството на още два кораба за насипни товари, които ще се казват "Средна гора" и "Стара планина".

Заедно с "Хемус" те са част от 15-те бълкера от серията "Ком", поръчани от "Параходство БМФ". Първите два такива кораба бяха приети през 2021 г.

Първи капитан на новоприетия "Хемус" е капитан далечно плаване Никола Тодоров, а първи главен механик - инж. Димитър Стефанов.

Името е използвано и преди за кораби на Параходството - първият "Хемус" е използван над 40 години въглевоз, построен в Япония, а вторият е бълкер от 2008 г., който понастоящем е собственост на друг корабособственик.

"Параходство БМФ" към момента има 35 кораба, като през следващите години трябва да бъдат доставени още 14. За компанията работят над 1000 служители, а приходите ѝ за 2024 г. са в размер на близо 172 милиона лева при 8,2 млн. лева печалба.