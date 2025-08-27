Турският полиестерен гигант Sasa има за цел да осигури добавена стойност в нефтохимическия сектор на страната с планираното си изграждане на съоръжения, инвестирайки $25 милиарда в район, определен като "частна индустриална зона" в град Адана, съобщава Daily Sabah, цитирайки доклад.

С решение, подписано от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и публикувано в Държавет вестник на 16 август, площ от внушителните 5,5 милиона квадратни метра в кватртал Юмурталик в Адана е обявена за "частна индустриална зона на SASA Polyester Industry Inc. Yumurtalık".

В първата фаза на проектите, които ще бъдат реализирани на три етапа в региона, ще бъдат създадени производствено съоръжение за полипропилен с капацитет 1,2 милиона тона (издръжлива пластмасова суровина, използвана в опаковки, текстил и автомобилостроене), рафинерия с годишен капацитет от 13 милиона тона и интегрирано пристанище.

Строителните работи в района, където Sasa планира да инвестира 25 милиарда долара в проекти, се очаква да започнат през първото или второто тримесечие на 2026 година.

Източник: iStock

Мехмет Шекер, член на борда на Sasa, оценявайки планираната инвестиция, заяви, че различни химически продукти, които Турция в момента внася, ще се произвеждат в тези съоръжения. Подчертавайки значението на производството на суровини, което отново излезе на преден план по време на пандемията, бизнесменът подчертава, че основната им цел е "да произвеждат суровини и продукти с висока добавена стойност".

"Желанието ни е да увеличим износа си, като същевременно намалим вноса и зависимостта от чуждестранни източници. Тръгнахме на това пътешествие с тази цел. Надяваме се, че ще успеем", коментира мениджърът пред Анадолската агенция (AA).

Шекер допълва, че полиестерната компания се опитва да допринесе за националната икономика с нови инвестиции.

"Турция внася химикали на стойност над $20 милиарда, като има годишно търсене на приблизително 2,5 милиона тона полипропилен. В нашата страна ще се произвеждат бензин, дизел, реактивно гориво и параксилен, който е суровината за полиестера."

Освен, че ще задоволи нуждите на местния пазар, след старта на новото производство, компанията ще изнася в САЩ, Европа, Африка и Далечния изток. Когато съоръжението заработи след четири години, то ще доведе до спиране на внос на стойност между $6 милиарда и $7 милиарда.

Новият проект отваря до 10 000 работни места.