За активните мениджъри, които разпределят залозите си на най-големия фондов пазар в света, това са тежки времена на Уолстрийт.

Исторически малък брой големи технологични фирми продължават да движат капиталовите индекси към нови върхове - в епоха, когато евтините пасивни фондове грабват милиарди долари свеж капитал и нетират големи печалби, като просто проследяват бенчмарка.

Сега кохорта от избирачи на акции се обръща към високорискова стратегия в опит да надминат пазара. Те залагат на все по-малък и по-малък брой доходоносни компании в цяла Америка, преобръщайки мъдростта "диверсифицирай или бъди проклет" на Уолстрийт.

Помислете за това. Осемдесет и осем борсово търгувани фонда стартираха миналата година с по-малко от 50 акции, срещу 19 дебюта годишно през 2010 г., показват данните, събрани от Athanasios Psarofagis на Bloomberg Intelligence. По-общо казано, средният брой притежания в ETF за нови акции се е свил до най-малкото от 2010 г. насам, на около 136 тази година, според данни на BI. Подобна е и историята във взаимните фондове.

Смята се, че щедрото разпръскване на пари в малка група от внимателно подбрани акции ще помогне на тези инвеститори да се откроят в епоха, когато печалбите в исторически малък брой фирми с мегакапитализация направиха побеждаването на индексите почти невъзможно.

Това е хазарт. Намаляването на портфолио може да повиши шансовете за надминаване на бенчмаркове, като даде по-голямо влияние на предпочитаните избори, които печелят големи печалби. И все пак това влошава и последствията от грешка. За мениджъри, убедени, че имат предимство, това е риск, който си струва да се поеме, казва Нанси Тенглер, която управлява концентрирани фондове от началото на 90-те години.

"Портфолио мениджърите правят това през цялото време, особено по-малко опитните: те прекаляват с диверсификацията на портфолиото и по този начин съкращават общата възвръщаемост", каза Тенглер, главен инвестиционен директор в Laffer Tengler Investments.

Стратегията на Laffer Tengler Concentrated Equity Strategy - представена като притежаваща само една дузина "най-добри идеи" - говори за представянето на празника и глада, възвръщайки 39% миналата година без такси след спад от 25% през 2022 г. Взети заедно, стратегията е с годишна възвръщаемостта след такси от средно около 13% от края на 2019 г. Това се сравнява с около 11% за Dow Jones Industrial Average.

По-малките портфейли са спечелили преобразуватели във време, когато пазарът изхвърля малко ценни акции, върху които може да се изгради превъзходство. Само 27% от съставните части на S&P 500 са изпреварили основния бенчмарк миналата година, което прави целта да бъде победена по-трудна, показват данните, събрани от Bank of America.

Днес петте най-големи акции на индекса - Microsoft Corp., Apple Inc., Nvidia Corp., Amazon.com Inc. и Meta Platforms Inc. - съставляват повече от една четвърт от стойността му и тяхното влияние само нараства. Ентусиазмът по отношение на изкуствения интелект, съчетан с най-добрите печалби в шоуто, изградиха привидно непреодолим ров, издигайки бенчмарка по-високо и измъчвайки избирачите на акции.

Въпреки че факти като тези може да са причина да се откажете и да прегърнете индекса за скъпи средства, някои мениджъри на фондове възприемат обратния подход: свиват се и насочват богатства към по-кратък списък от имена с голямо влияние. Данните на Bloomberg Intelligence показват, че през последните три години - или чрез умения, или чрез късмет - 35% от ETF с най-голяма концентрация на акции надминават S&P 500, в сравнение със само 17% от най-слабо концентрираната група.

Но докато по-малко диверсификация може да подобри суровите шансове за издигане, уловката е, че пропуските също са по-болезнени. Най-зле представящите се ETF с висока концентрация изостанаха с близо 20% през 2023 г., което е приблизително двойно повече от изоставането на най-слабо концентрираните фондове.

Причислете Андрю Слимън от Morgan Stanley Investment Management сред онези, които виждат роля в подхода с висока убеденост, стига да се прилага внимателно. Увеличаването на влиянието на ключови имена - увеличаване на "активния дял" на портфолиото на езика на индустрията - е това, за което се плаща на борсовите борси, както и че е основният начин за демонстриране на талант, казва той.

"С течение на времето, колкото по-висок е вашият активен дял, толкова по-добри са мениджърите, защото ако притежавате да речем само 20 акции, ще стане доста очевидно дали сте добър или не", каза той в интервю с Бари Ритхолц. "Има пристрастия към оцеляването, но по-високият активен дял е доказал, че надминава по-ниския активен дял с течение на времето."

Далеч от нова концепция, как възвръщаемостта на фонда се влияе от неговите претегляния към конкретни акции или сектори, е сред най-проучваните теми в управлението на парите, с редица термини като активна акция, които информират неговите принципи. В основата си изследването се опитва да разграничи ролята на късмета и уменията в активното инвестиране, хвърляйки светлина върху това дали всяка излишна възвръщаемост си струва таксите и нестабилността.

Скорошни изследвания показват, че при по-дълги времеви хоризонти самият пазар създава шансове срещу всеки, който се опитва да намери надеждно победителите, генериращи алфа. През миналия век средната 10-годишна възвръщаемост сред 3000-те най-големи американски акции изостава от по-широкия показател със 7,9 процентни пункта, според доклад от 2023 г. на бившия професор от Нюйоркския университет и количествен мениджър Анти Петаджисто.

"Концентрираните позиции на акции са значително по-склонни да се представят по-слабо, отколкото да се представят по-добре от фондовия пазар като цяло в дългосрочен план", пише Петаджисто, понастоящем ръководител на отдела за акции в Brooklyn Investment Group. "Да се ​​опитваме да залагаме на идентифицирането на онези няколко акции с прекомерна възвръщаемост би било лоша идея."

Само 26,4% от базираните в САЩ взаимни фондове с под 50 холдинга са се представили по-добре през последните 10 години, според данни, събрани от Дейвид Кон от Bloomberg Intelligence. По-слабо концентрираните фондове са се справили по-добре, но не много: около 36% са победили бенчмарка през този период от време.

Но както при всеки набор от данни, винаги ще има извънредни стойности - и само това е достатъчно, за да запази мечтата жива дори за най-зле представящия се активен мениджър на пари.

Вероятно най-успешният портфейл с висока стойност е Baron Partners Fund, който ветеранът от Уолстрийт Рон Барон създаде през 1992 г. Въпреки че непоклатимата вяра в Tesla Inc. на Илън Мъск повлия на представянето през 2024 г., 21-те холдинга на фонда - няколко от които са държани от десетилетия — успяха да надминат 98% от конкурентите му през последните пет години.

Като слушаме 81-годишния Барон да описва своя подход, звучи просто: Намерете добри компании и опознайте техния бизнес по-добре от всеки друг. Това е процес, който отнема много въпроси, време и работа, но в крайна сметка намалява текучеството и може да осигури по-добра възвръщаемост.

Така че защо повече инвеститори не го направят?

"Тъй като имат страхотна работа и се страхуват, че ако не продадат Tesla и акциите паднат, а Томи на улицата или Сюзън на улицата я продадат, те ще изглеждат умни. И той няма да изглежда умен и може да бъде уволнен", каза Барон в интервю от офиса си в Ню Йорк. "Така че хората не искат да поемат риска. Това също е допълнителна работа, трябва да знаете много повече за бизнеса от всеки друг, за да продължите да го държите.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.