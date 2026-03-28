Най-лошата резервна валута в света... с изключение на всички останали. Когато говорим за долара и особено за последната му година, това е колкото шега, толкова и диагноза. Американската валута губи блясък, позиции и репутация, но централните банкери по света продължават да я държат, защото просто нямат накъде другаде да отидат.

Глобалните промени носят предизвикателства, но не и сериозни претенденти за статута на долара, пише проф. Енрико Коломбато от Университета в Торино на платформата GIS Reports.

За последната година USD предложи противоречива картина. От една страна, той отслабна спрямо еврото и британския паунд — съответно от 0,95 до 0,85 и от 0,79 до 0,74. От друга — поевтиня спрямо йената, чиито стойности се придвижиха от 150 до 155 за долар.

Делът му като световна резервна валута се свлече от около 58 на 56 процента, надалеч от пика от 70 процента през 2000 г. Въпреки това доларът остава несравнимо по-предпочитан от всяка друга валута — еврото е на второ място с около 20%, а китайският юан едва допира 2%.

Показателно е и поведението на златото: за същия период цената му нарасна с около 65% в доларово изражение. Централните банки действително купуват, но физическите им запаси са се увеличили с едва около 3 процентни пункта — далеч от реторичния ентусиазъм около метала.

Уморен, но незаменим

Доларът очевидно не е в добра форма. От януари 2020 г. той е загубил близо 20% от покупателната си способност. Чуждестранните купувачи на американски държавни облигации търсят алтернативи. Американските акции се считат за надценени, а инвеститорите пренасочват вниманието си към други пазари.

Добавете към това непредвидимото поведение на настоящата американска администрация — и картината за долара не изглежда блестяща. Само че алтернативите са оскъдни. Традиционните избори — еврото и златото, носят свои структурни слабости.

Златото е убежище с хилядолетна история, но днес е твърде волатилно. Ценовите му колебания са сравними с тези на акциите — и значително по-силни от тези на облигациите. Бюрократите в централните банки избягват покупки, за които могат да бъдат обвинени, ако цената падне. Те не се награждават при ръст, но са първи обвиняеми при спад.

Тази асиметрия ограничава реалния потенциал на златото като резервен актив — то е ценен диверсификатор, но не и заместител, подчертава проф. Коломбато.

Еврото изглежда по-логичен кандидат. Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард изрично заяви, че глобалното търсене на евро може рязко да нарасне, ако Европа засили военната си мощ и получи инструменти за общо финансиране на сигурни активи.

Теорията е привлекателна. Практиката — по-малко. Европейската икономика страда от тежка регулация и технологично изоставане. Пазарът на еврооблигации остава по-скоро регионален. Инвеститорите ценят гаранциите, но не се доверяват на силно регулирани икономики с мъглива политическа отчетност.

БРИКС: амбиция без инструментариум

Третата опция — валутният проект на БРИКС, е по-скоро политическо послание, отколкото реална алтернатива.

Идеята за замяна на долара с юана в търговските разплащания среща тиха съпротива: редица страни не бързат да сменят "капиталистическото потисничество" с авторитарни кредитори с непредвидимо поведение.

Заложената идея за по-широко използване на местните БРИКС валути пък се сблъсква с тяхната ниска ликвидност и нестабилност. Пазарът на облигации в тези валути е пренебрежимо малък.

Три сценария

Така се очертават три възможни развития. Най-малко вероятна е победата на БРИКС. Независимо от политическия импулс, липсват финансовата инфраструктура, ликвидността и доверието.

По-вероятен, но все пак не водещ е сценарият, при който еврото откъсва значим дял от долара — само ако ЕЦБ направи убедителен завой към по-рестриктивна парична политика и ако еврозоната изгради дълбок и ликвиден пазар на общи облигации. Засега нито едното, нито другото е на хоризонта.

Според професора най-вероятното е доларът да запази доминацията си, докато централните банки постепенно диверсифицират резервите си към злато. Цената на метала ще продължи да расте, подкрепена едновременно от институционално и частно търсене в условия на геополитическа несигурност.

Иначе казано, светът ще се върти около долара не заради силата му, а заради слабостта на конкурентите.