Президентът Доналд Тръмп обяви в петък номинацията на Кевин Уолш за приемник на Джером Пауъл начело на Федералния резерв, слагайки край на петмесечна одисея, белязана от безпрецедентни турбуленции около централната банка, съобщава CNBC.

"Познавам Кевин от дълго време и нямам съмнение, че той ще влезе в историята като един от ВЕЛИКИТЕ председатели на Фед, може би най-добрият", написа Тръмп в Truth Social.

Изборът на 55-годишния Уолш вероятно няма да разтревожи пазарите поради неговия предишен опит във Фед и убеждението на Уолстрийт, че той няма винаги да изпълнява волята на Тръмп. "Той има уважението и доверието на финансовите пазари", коментира Дейвид Банзен, главен инвестиционен директор на The Bahnsen Group.

Решението идва в един от най-несигурните моменти за американската централна банка от десетилетия насам - с неокончателно победена инфлация, ескалиращи държавни заемания и самият Фед под необичайно директен политически натиск относно провеждането на паричната политика.

Откакто Пауъл беше потвърден през 2018 г. по време на първия мандат на Тръмп, президентът упорито настоява политиците да понижават лихвените проценти агресивно. Дори след трите последователни намаления през втората половина на 2025 г., Тръмп продължи атаките, настоявайки за по-ниски лихви и критикувайки Пауъл за надхвърлянето на разходите при мащабния ремонт на централата на Фед във Вашингтон.

Наскоро Министерството на правосъдието призова Пауъл на разпит относно строителния проект. В необичайно рязък отговор Пауъл определи хода като "предлог" да се притисне Фед да следва разпорежданията на Тръмп и да облекчи допълнително политиката.

Номинацията поставя под въпрос независимостта на Фед - основен камък на доверието в централната банка. Тръмп и други представители на администрацията обсъждат идеи от по-строг контрол от страна на Белия дом до промени в начина, по който централната банка определя лихвите, включително задължаване на председателя да се консултира с президента по решения за лихвите.

Номинацията сложи край на конкурентна надпревара, която включваше 11 кандидати - от бивши и настоящи служители на Фед до изтъкнати икономисти и професионалисти от Уолстрийт.

Оттук нататък номинираният се изправя пред труден път. Републиканският сенатор Том Тилис заяви, че ще блокира всички номинации за Фед, докато разследването на Министерството на правосъдието не приключи.

Въпреки твърденията на Тръмп, че инфлацията е победена, тя остава доста над 2-процентовата цел на Фед. Междувременно пазарът на труда се е забавил, а икономиката е в режим без уволнения и без наемания, което представлява друго предизвикателство пред политиката на Фед.