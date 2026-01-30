Zamunda.net и Arenabg.com - два от най-големите торент тракери не само у нас, но и в региона, са обект на съвместна операция на американски, европейски и български служби. За момента обаче цялото международно сътрудничество е довело единствено до отнемане на домейни. И то не всичките.

От съобщението, което се вижда при опит за посещение на иззет домейн, се разбира, че министерствата на правосъдието и на вътрешната сигурност и Националният координационен център за интелектуалната собственост на САЩ, "Европол", ДАНС, Националната следствена служба и Прокуратурата на Република България действат съвместно за пресичане на мащабно съзнателно нарушаване на авторските права.

Домейните са отнети със съдебна заповед от US магистрати.

Тъй като това от техническа гледна точка е бавен процес и DNS сървърите по света запазват за известно време стара информация, и двата големи български тракера към 9:30 часа българско време продължават да се отварят. Това показва, че операцията така и не е стигнала до самата инфраструктура на тракерите. Не е отнет и алтернативният домейн zamunda.ch.

С оглед спецификата на торент протокола, така или иначе даже окончателно сваляне на тракерите няма да спре отделните потребители да споделят помежду си вече съществуваща информация.

Arenabg и Zamunda (позната на по-опитните онлайн потребители като Linkos Torrents) съществуват от повече от 20 години и бяха крайъгълен камък при навлизането на торентите у нас като алтернатива на затваряните един след друг free сървъри у нас. Небезизвестни бяха и опитите на ГДБОП и прокуратурата да търсят и подвеждат под отговорност потребители на сайтовете.

Това не се увенча с особен успех и още преди 5 години нашите власти поискаха съдействие от САЩ, припомня TorrentFreak. У нас се води досъдебно производство за данъчни престъпления и нарушения на интелектуалната собственост.

До преди няколко години изглеждаше, че тракерите като Zamunda ще "отмрат" по естествен път - стриймингът и онлайн магазини като Steam направиха достъпа до легално съдържание много по-евтин и със значително по-малко рискове и затруднения в сравнение с пиратството.

След пандемията обаче комбинацията от скачащи цени на абонаментите за музика и филми, въвеждането на месечна такса за всички видове софтуер и все по-силна комерсиализация на игрите чрез DLC-та и микроплащания тласна потребителите отново към нелегалните канали.