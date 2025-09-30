Чешката компания Skoda Group обяви, че разширява бизнеса си в България. Дружеството ще достави 25 електрически влака за нуждите на метрото и ще разкрие нови работни места у нас, свързани предимно с поддръжката на машините.

"Това са нови модерни машини, които отговарят на най-големите европейки изисквания за екология и качество на услугата. Първите от тях ще започнат да се движат още догодина, а до две години всичките 25 ще са въведени в експлоатация", заявиха за Money.bg от офиса на "Метрополитен".

От Skoda имат договорен ангажимент за цялостно наблюдение и експлоатация на влаковете за период от 15 години. В рамките на договора ще бъдат открити около 30 нови работни места. Проектът е свързан с въвеждане на нова техника и модернизация, както и с обучение на персонала. Сделката ще доведе до дългосрочни ползи за страната ни, уточняват от Министерството на икономиката и индустрията.

Ново депо за поддръжка на влаковете

Новото депо за поддръжка на влаковете у нас е ключова инвестиция на компанията в България, стана ясно по време на официална церемония в Чешкото посолство в София. Именно в депото ще бъде извършвана цялостната поддръжка на новите машини и ще бъдат обучавани, а след това и заети нови служители.

Всеки от модерните електрически влакове ще разполага с над 300 седящи места, климатизация и плавно движение с минимален шум. 

ледаме на България като наш партньор в ЕС с възможности за инвестиции в градската и железопътна мрежа. Потенциалът тук е огромен и той ще бъде изпълнен в следващите години", коментира Петр Новотни, главен изпълнителен директор на Skoda Group.

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов присъства на официалното подписване на договора за доставка, чиято обща стойност възлиза на над €500 милиона.

От чешката компания подчертават, че в момента техен приоритет е доставката и пускането в експлоатация новите влакове, като средносрочно във времето виждат нарастването на бизнеса у нас чрез поддръжката на машините, а дългосрочно чрез навлизането на още сектори в мобилността.

"Дъщерното дружество на Skoda в България вече е факт. Днес Имаме и нашият първи служител, а правният аспект ще оформим окончателно на 1 януари 2026-а година", коментира Петр Новотни.

"Министерството на икономиката и индустрията подкрепя стратегически партньорства, които съчетават технологични иновации с дългосрочни ползи, създаващи нови работни места", коментира от своя страна заместник-министър Дончо Барбалов.

Skoda Group е част от чешката PPF Group, която е един от най-големите инвеститори в България. Подписването на договора за доставка на новите електрически влакове е ключов етап от разширяване дейността на компанията не само у нас, но и на Балканите.

От чешкото дружество устойчиво разширяват присъствието си в България. Преди четири години компанията достави за София и 30 тролейбуса Škoda 27Tr, съобразени с най-новите европейски стандарти за пълна достъпност, на стойност около €20 милиона.

В момента компанията произвежда и осем влака за софийското метро, чиято доставка беше потвърдена още преди две години. Повечето нови влакове на чешкия производител трябва да се движат по релсите у нас още след две години.