Телевизионните права са златната кокошна на испанския футбол - договорите за тях носят близо 1,5 млрд. евро годишно и са гръбнакът на клубните бюджети. Именно защитата на този ресурс кара LaLiga да предприеме най-твърдата си стъпка досега в борбата с пиратството.

През последните седмици десетки потребители са получили нотариални уведомления с искане да платят по 450 евро, за да избегнат съдебно дело за гледане на нелегални излъчвания.

За първи път офанзивата не е срещу организаторите на пиратски канали и сървъри, а срещу самите зрители. Това предизвика остър дебат - законно ли е LaLiga да идентифицира потребители по IP адрес и да изисква компенсации, задава въпроса El País.

Съдебната практика до момента определя разпространителите с търговска цел като основни нарушители и позволява блокиране на сайтове и приложения без лиценз. Но експерти по киберсигурност и юристи поставят под съмнение точността на IP идентификацията и законността на масовите уведомления.

"В Испания законът наказва разпространителите, а не потребителите", казва пред испанската медия специалистът Омар Бенбуаза.

LaLiga твърди, че стратегията ѝ почива на технологични, правни, образователни и институционални действия, целящи не само защита на собствеността, но и предупреждение за рисковете - от загуба на приходи за клубовете до излагане на потребителите на престъпни мрежи и дигитални атаки.

Социалният проблем обаче остава. Mного фенове не смятат, че гледането на пиратски мач е престъпление. Затова новата стратегия на LaLiga носи и сериозен репутационен риск - да бъде възприета като враг на собствената си публика. Дали ще успее да намали нелегалните излъчвания, без да загуби подкрепата на феновете, ще зависи от решенията на съда и реакцията на обществото.

От 2015 г. насам LaLiga продава централно правата за излъчване, а действащият договор с Movistar и DAZN (валиден до 2027 г.) възлиза на 4,95 млрд. евро.

През сезон 2023/2024 клубовете от Примера дивисион са получили 1,35 млрд. евро, докато тези от Сегунда - 147 млн.