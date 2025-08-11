Tesla преди дни тихо прекрати проекта Dojo - суперкомпютъра, който Илон Мъск някога представяше като ключа към напълно автономните автомобили.

Според Bloomberg милиардерът е разформироването на екипа на Dojo в началото на месеца, което слага край на амбициозните планове на компанията за собствени чипове за изкуствен интелект. Ръководителят на проекта Питър Банън напуска Tesla, а останалите членове на екипа ще бъдат преназначени към други проекти за центрове за данни.

Това решение идва след като около 20 инженери от екипа на Dojo вече напуснаха Tesla, за да основат собствена AI компания наречена DensityAI. Новият стартъп, създаден от бившия ръководител на Dojo Ганеш Венкатараманан и бившите служители на Tesla Бил Чанг и Бен Флоуринг, разработва чипове, хардуер и софтуер за данни центрове за изкуствен интелект в роботиката и автомобилната индустрия.

Каква я мислехме и каква стана...

Краят на Dojo представлява драматична промяна в стратегията на Tesla. Мъск говореше за проекта още от 2019 година и го определяше като ключов за AI амбициите на Tesla и целта за постигане на пълната автономия на автомобилите. Тя трябваше да се случва благодарение на способността на Dojo да "обработва наистина огромни количества видео данни."

През 2023 година Morgan Stanley прогнозира, че суперкомпютърът може да добави $500 милиарда към пазарната стойност на компанията чрез отключване на нови потоци от приходи под формата на роботакси и софтуерни услуги.

Проектът Dojo беше комбинация от суперкомпютър и собствено производство на чипове. Tesla представи своя D1 чип, когато официално обяви Dojo на първия си AI Day през 2021 година.

Венкатараманан представи чипа, който според Tesla щеше да се използва заедно с GPU на Nvidia в суперкомпютъра. Компанията също така работеше над чип от следващо поколение D2, който щеше да реши проблемите с информационния поток на предшественика си.

Говоренето за Dojo секна около август 2024 година, когато Мъск започна да рекламира Cortex - "гигантския нов AI тренировъчен суперклъстер, който се строи в централата на Tesla в Остин за решаване на AI проблеми от реалния свят". Той не използва собствени чипове, а Nvidia H100 карти. Тогава обяснението на Мъск беше, че Dojo е по-дългосрочен проект, докато важното при Cortex е било да бъде реализиран бързо.

Промяна в плана

Очевидно виждаме смяна на философията - Tesla вече иска по-голяма част от изчисленията да се случват в превозното средство. Спирането на Dojo ефективно слага край на дългосрочната амбиция на Tesla да създаде собствена тренировъчна архитектура и консолидира усилията на компанията върху платформите AI5 и AI6 в комбинация с интегрирането на решения от Nvidia.

В отговор на съобщенията за прекратяването на Dojo в X, Мъск заяви: "Няма смисъл Tesla да разделя ресурсите си и да мащабира два доста различни AI чип дизайна. Tesla AI5, AI6 и следващите чипове ще бъдат отлични за извод и поне доста добри за тренировка. Всички усилия са фокусирани върху това."

Мъск говори за чиповете AI6 от следващо поколение на Tesla, които ще се произвеждат от Samsung след сделка за $16,5 милиарда. Тези чипове ще задвижват вземането на решения в реално време в превозните средства и роботите на Tesla.

Това развитие идва след като управителният съвет на Tesla предложи на Мъск компенсационен пакет от $29 милиарда, за да го задържи в Tesla и да помогне за напредъка на AI усилията на компанията, вместо да се разсейва с другите си компании, включително AI стартъпа xAI.

Случилото се също така поставя под въпрос способността на Tesla да докаже, че все още може да постигне своите амбициозни цели без собствена хардуерна инфраструктура... а и генерално да изпълни обещанията си. Все пак, ако Мъск и компания спазваха всички първоначални срокове, улиците щяха вече да са пълни с коли без шофьори, а по тротоарите щяха да се движат хуманоидни роботи...