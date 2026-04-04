Според данни на МОН от миналогодишната кандидатстудентска кампания най-много студенти сред българските младежи има в областите "Икономика" (27 хиляди активно учащи), "Педагогика", "Медицина" и "Администрация и управление".

Сред най-желаните специалности през последните години са правото и психологията, както и тези в сферата на информатиката и информационните технологии. Естествено, това има връзка с възможностите за реализация и възнагражденията.

От друга страна, утъпканият кариерен път, за мнозина може да изглежда скучен. Финансисти и юристи - под път и над път, млади лекари (докато не вземат логичното решение да емигрират) - също. Обаче колко от вас имат съсед, който е... каландрист? Въпросът е съвсем сериозен и влезе в основата на задълбочена справка на Money.bg в Националната класификация на професиите и длъжностите.

Със своите 5506 позиции, тя е истинска съкровищница за всички организатори на куизове и автори на въпроси за телевизионни предавания.

Извадихме няколко длъжности, чиито названия по наша субективна преценка биха били доста екзотични (т.е. неразбираеми) за масовата аудитория. Или просто ни звучат много интересно.

Някои от тях са толкова апокрифни в наши дни, че няма AI платформа, която да може да ви даде достоверна информация за тях.

Прогнозист на време

Цял живот сме живели в заблуда. Макар да звучи като измислена от дете, тази длъжност всъщност отговаря на широките представи за метеоролог.

Разликата между двете е свързана с обхвата на анализа и практическата му насоченост. Метеорологът оперира в по-голяма степен в теоретичното поле, като в повечето случаи разглежда климата в дългосточен план.

От друга страна, прогнозистът на време анализира данни, в повечето случаи предоставени именно от метеоролога, като предупрежденията са за близкото бъдеще (създава прогнозата). Именно той е човекът, който предоставя тази информация на медиите.

Възможно е да има и разлика в образованието на двамата специалисти.

Бемберист

Намирането на информация за тази длъжост ни изпоти сериозно. В НКПД професията е групирана в рамките на професията "Производители и монтажници на кабели, въжета, тръбни конструкции и други", но от различни обяви за работа и официални документи, разбираме, че става дума за машинен оператор в химическата или каучуковата промишленост.

Вероятно "бемберист" идва от машината, на която работи - закрит смесител или т.нар Banbury Mixer.

ChatGPT предположи, че говорим за специалист по обработката на вид изкуствена коприна, а Claude обяви бембериста за музикант, свирещ на традиционен за Балканите двустранен тъпан. Склонни сме да смятаме, че не са прави.

Гилюшьор

Напускаме цеха и отиваме на по-чисто, тихо и добре осветено място. Гилюшьорът изработва декоративни гравюри (гильош) върху метал, бижута, часовници или защитни елементи (напр. банкноти).

Става дума за шарка, която най-често виждаме върху циферблатите: симетрични, вълнообразни преплитащи се или кръстосващи се линии.

Днес този занаят е изключително рядък и често заменена от машини, но съществува в луксозния сектор и при реставрацията.

Дробоструйчик

Пак ще работим с метал, но вече няма да е чисто, а налягането ще е високо.

Дробоструйчикът е оператор на машина за дробоструйна обработка - почиства и обработва метални повърхности чрез изстрелване на абразивни частици под налягане.

Широко използвана професия в металургията, машиностроенето и ремонтни дейности.

Каландрист

Длъжността и в този случай получава наименованието си от машина - каландър. Това е машина с валяци под налягане и с висока температура.

Използва се за изглаждане, уплътняване или ламиниране на материали в хартиената промишленост и не само.

Има още много

В Национална класификация на професиите и длъжностите фигурират хиляди позиции, разделени в 10 основни групи.

Много от по-любопитните са останки от занаятчийските времена или от индустриализацията на XX век и със сигурност не са толкова популярни, колкото преди години, но все още цели бизнеси зависят от тях.

Впрочем, знаете ли с коя длъжност приключва азбучникът на Националната класификация? Ясновидец...