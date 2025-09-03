Една от големите европейски IT консултантски компании - чешката Adastra, ще има нов мажоритарен собственик в лицето на американската инвестиционна компания Carlyle. Сделката, обявена още в края на юли, стигна и до България и до Комисията за защита на конкуренцията, тъй като засяга и стотици служители у нас.

Според медийни публикации сделката е за около 400 милиона долара.

Adastra е основана през 2000 г. и работи с клиенти в сферата на финансовите услуги, автомобилната индустрия, производството, медиите, телекомуникациите и т.н. Нейните над 2000 експерти създават цялостни стратегии за управление на данните, облачни услуги и такива с изкуствен интелект.

Купувачът Carlyle пък управлява активи за 453 милиарда долара по целия свят.

Дружеството "Адастра България" е регистрирано през 2009 г. и днес то има 350 служители в София, Пловдив и Варна. През 2023 г. то има близо 35 млн. лева приходи и 3,852 млн. лева печалба.

След сделката Carlyle ще подпомагат развитието на Adastra чрез разширяване на обхвата на съществуващите проекти, но и чрез разширяване на международното присъствие с помощта на "органични инвестиции и таргетирани сливания и придобивания".

За да се случи всичко това КЗК трябва да се произнесе.

"Предложената концентрация, макар да води до известно хоризонтално припокриване на пазара на АйТи услуги и на пазара на АйТи Софтуер, не поражда опасения за значително засягане на конкуренцията. Не е налице вертикална свързаност. След приключването на Предложената концентрация нито Придобиващият, нито Групата на Придобиващия няма да придобият пазарна позиция, водеща до създаването или засилването на господстващо положение, което значително ограничава или възпрепятства ефективната конкуренция на който и да е пазар, нито в частност на засегнатите пазари. С оглед на горното, концентрацията няма да има негативен ефект върху конкуренцията на пазара", се посочва в уведомлението, входирано в комисията от дружеството, през което Carlyle извършва сделката.

То иска ускорено проучване и незабавно изпълнение на разрешението за концентрация.

КЗК събира становища на заинтересовани лица, след което ще се произнесе по сделката.