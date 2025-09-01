От днес в съседна Сърбия влиза в сила новата наредба на правителството за ограничаване на надценките в търговията на едро и дребно, съобщават местните медии. Тя е до 20% и се прилага за 23 вида стоки или около 20 000 продукта. Засега е планирано таванът да продължи за период от шест месеца, като според заявката на властите той ще допринесе за намаляване на цените с около 15%.

"За непослушните търговци е предвидена глоба - 300 000 динара за физическо лице, което наруши наредбата, и 50 000 динара за юридическо лице. На нелоялните може и да им бъде забранено да извършват определени дейности за период от шест месеца до една година", заплашват властите, цитирани от eKapija.

За предприемачите в страната е предвидена и най-голямата глоба от 150 000 динара. На тях може да им бъде забранено да извършват определени дейности за период от една година.

Българските търговци на хранителни и нехранителни стоки са категорично против "замразяване" на цените при въвеждане на еврото у нас

У нас на подобна мярка се гледа крайно скептично. Освен търговците на хранителни продукти в България, така и на нехранителни са твърдо против. Припомняме, че през юли от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) излязоха с остра позиция против законопроекта за изменение на Закона за въвеждане на еврото.

Организацията, обединяваща водещи търговски вериги като Aiko, Mömax, Mr. Bricolage, Praktis, Sport Depot и други, с над 3000 служители, предупреждава за сериозни щети за българската икономика и създаване на огромна несигурност на пазара.

Най-сериозното притеснение предизвиква предложената забрана търговците да увеличават цени в периода на двойно обозначаване - около година и половина.

"Това е недопустима намеса на държавата в пазарната икономика, която се въвежда без обществена дискусия и оценка на въздействието", коментира изпълнителният директор на АТНС Галин Попов.