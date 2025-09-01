От днес в съседна Сърбия влиза в сила новата наредба на правителството за ограничаване на надценките в търговията на едро и дребно, съобщават местните медии. Тя е до 20% и се прилага за 23 вида стоки или около 20 000 продукта. Засега е планирано таванът да продължи за период от шест месеца, като според заявката на властите той ще допринесе за намаляване на цените с около 15%.
"За непослушните търговци е предвидена глоба - 300 000 динара за физическо лице, което наруши наредбата, и 50 000 динара за юридическо лице. На нелоялните може и да им бъде забранено да извършват определени дейности за период от шест месеца до една година", заплашват властите, цитирани от eKapija.
За предприемачите в страната е предвидена и най-голямата глоба от 150 000 динара. На тях може да им бъде забранено да извършват определени дейности за период от една година.
Търговци на нехранителни стоки не искат „замразяване“ на цените при въвеждане на еврото
Те са против законопроекта за изменение на Закона за въвеждане на еврото
Българските търговци на хранителни и нехранителни стоки са категорично против "замразяване" на цените при въвеждане на еврото у нас
У нас на подобна мярка се гледа крайно скептично. Освен търговците на хранителни продукти в България, така и на нехранителни са твърдо против. Припомняме, че през юли от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) излязоха с остра позиция против законопроекта за изменение на Закона за въвеждане на еврото.
Организацията, обединяваща водещи търговски вериги като Aiko, Mömax, Mr. Bricolage, Praktis, Sport Depot и други, с над 3000 служители, предупреждава за сериозни щети за българската икономика и създаване на огромна несигурност на пазара.
Най-сериозното притеснение предизвиква предложената забрана търговците да увеличават цени в периода на двойно обозначаване - около година и половина.
"Това е недопустима намеса на държавата в пазарната икономика, която се въвежда без обществена дискусия и оценка на въздействието", коментира изпълнителният директор на АТНС Галин Попов.