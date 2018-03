40-годишният Павел Лернер, изпълнителен директор на популярната борса за Bitcoin Exmo Finance излиза от офиса си в деня след Коледа, когато е отвлечен от маскирани въоръжени мъже. 48 часа по-късно водещият руски блокчейн експерт е освободен, след като плаща милиони долари откуп в биткойни от цифровия си портфейл.

Новината за отвличането му шокира световната криптообщественост и дори причини кратък спад в цената на Bitcoin. Но отвличането беше само едно от бързорастящия списък със събития, които потресоха процъфтяващата криповалутна индустрия на Украйна - сцена, която се простира в широка сива зона между законното и напълно незаконното.

В зимата на украинското криптонедоволство не минава нито седмица без новина за нападение над операции за копаене на криптовалути - система, при която бързи процесори решават сложни математически уравнения, преди да удостоверят трансакциите на блоковите вериги и да бъдат възнаградени с криптовалути.

В началото на миналия месец украинската полиция нахлу в завода за полупроводници "Квазар" в Киев, конфискува компютърно оборудване за над 4 млн. долара, използвано за добив на криптовалути, включително 1000 видеокарти и 1500 твърди дискове.

Източник: iStock Украйна е завладяна от манията по криптовалутите

Властите твърдят, че полицията е открила подробности за сметки в руски банки по време на нахлуването, а печалбите от минните операции са били използвани за финансиране на сепаратистките региони Донецк и Луганск.

"Валута, която е официално забранена в Украйна, е била използвана за закупуване на военно оборудване, оръжия и боеприпаси за незаконните въоръжени групировки", заяви зам.-главният прокурор на Украйна Анатолий Матиос.

Нападението идва само един месец след като въоръжени мъже от украинските служби за сигурност нахлуха в офисите на базирания в Одеса ForkLog - водещ новинарски сайт за блокчейн на руски език - конфискуваха компютрите и твърдите дискове, твърдейки без никакви доказателства, че устройствата се използват за незаконно изпращане на криптовалути на сепаратистите в Донбас.

Главният редактор на ForkLog Анатоли Каплан заяви, че измамници са прехвърлили биткойни на стойност 800 000 долара от негови цифрови портфейли в анонимни сметки. "Бях сигурен, че Украйна ще се превърне в източноевропейско безопасно убежище за блокови проекти и криптовалути. Бях много наивен и бързо се оказа, че греша", разказва той.

Как Украйна, която се гордее с това, че е една от най-прогресивните страни на бившия Съветски съюз, се превърна в Дивия Изток на криптовалутите?

Една от основните причини е, че криптовалутите и копаенето им съществуват в юридически сива зона, а полудялото и параноично правителство на Украйна (което гледа на всичко през обектива на войната с Русия) се бави с приемането на необходимото законодателство.

Съседен Беларус - понякога наричан "Северна Корея на Европа - легализира криптовалутите и първоначалните монетни предлагания през декември и освободи от данъци копаенето за период от 5 години, в опит да засили своя разрастващ се IT сектор.

Дори авторитарна Русия, известна с враждебността си към нерегламентирания интернет, готви закон (очаква се да бъде приет през март), който ще узакони криптовалутите, ще даде на миньорите специални квоти за енергия и ще ги освободи от данъци за 2 години.

По-малките бивши съветски държави също се включиха в криптопарада, като Армения и Грузия се надяват да легализират криптовалутите, първоначалните предлагания и копаенето по-късно тази година.

В Украйна е точно обратното - някои правителствени служители гледат на криптовалутите като заплаха за сигурността, а не като възможна полза за икономиката. Службите за сигурност в страната се опасяват - без да предоставят никакви конкретни доказателства досега - че цифровите валути се използват за финансиране на "сепаратистите на изток".

"Липсата на регулация означава, че криптовалутите се използват за финансиране на тероризма, особено в окупираните територии на Украйна", заяви в скорошно изявление Министерството на вътрешните работи на страната.

Украйна създаде работна група за регулиране на криптовалутите едва в края на януари, със задачата да проучи технологията блокчейн и да предложи съответното законодателство, включително легализирането и данъчното облагане на копаенето.

Но все още никакви законопроекти не са внесени в парламента. За разлика от съседите й, позицията на Украйна за криптовалутите все още е загадъчна. В дългоочаквано изявление Държавната служба за финансов мониторинг в началото на март заяви единствено, че промените в правния статут на криптовалутите се очакват "скоро".

Беззаконие и алчност

Източник: Cryptoworld

Размитият правен статут на криптовалутите насърчи беззаконието и алчността. Без да се притесняват от държавен натиск, службите за сигурност на Украйна действат твърдо срещу копачите, конфискуват оборудването им, а според някои дори крадат криптовалутите им. В последното за момента безчинство украинските служби иззеха оборудване за 4 млн. долара от завода за полупроводници Kvazar в столицата Киев.

Предвид цената на Bitcoin, която достигна 20 000 долара в края на миналата година, а правителствените заплати в Украйна останаха под 500 долара на месец, не е чудно, че някои завистливи държавни актьори силно желаят да участват в схемата.

Службите пуснаха видео, в което се твърди, че конфискуваното минно оборудване ще бъде продадено на правителствен търг, но без да споменават милионите долари в криптовалута, които миньорите твърдят, че са били откраднати от тях.

Организираните престъпни групи и други криминални герои също се възползват от правния вакуум и активно се насочват към доходоносната блокчейн индустрия на страната.

"Ловният сезон за Bitcoin в Украйна е открит. Хилядите хора, които копаят виртуални пари в Украйна, трябва или да знаят, че са защитени от закона, или сериозно да се замислят дали си струва риска да правят такъв бизнес тук", предупреди англоезичният Kiev Post в скорошна статия.

Удар срещу IT сектора

Източник: hi-tech.ua

Това двойно нападение срещу процъфтяващата блокчейн индустрия на страната създава опасен прецедент и може да задуши успешната IT индустрия в бившата съветска република. Украйна има повече от 100 000 софтуерни разработчици и е четвърта в света по брой на IT специалистите след САЩ, Индия и Русия. Бързо развиваща се IT индустрия на страната има над 4 млрд. долара приходи през миналата година, формирайки почти 10% от БВП на Украйна.

Украинците също са в челните редици на криптореволюцията със стотици стартиращи компании в областта на технологията блокчейн. Провеждат се многобройни блокчейн конференции и срещи на ентусиасти в големите градове в страната. В някои ресторанти в Киев дори може да си платите сметката в криптовалута.

В страната има повече от 5000 денонощни банкомата и кеш терминала, с които хората могат да разменят пари в брой за Bitcoin. Дори украинското правителство говори за преместването на популярните си търгове на държавна собственост върху блокчейн, което ще ги направи публични и напълно прозрачни.

Късогледото правителство на президента Петро Порошенко, което изглежда е съсредоточено единствено върху осигуряването на победата си на президентските избори през 2019 г., трябва да подобри действията си или рискува да провали криптодвижението в страната. В близко бъдеще трябва да бъде приети закони, легализиращи криптовалутите и копаенето им, за да се сложи край на беззаконието.

В противен случай Украйна рискува да изостане дори от своите по-малко прогресивни съседи. Не става дума само за Русия и Беларус: дори сепаратисткият регион Донбас наскоро обяви плановете си да последва примера на Русия и да легализира криптовалутите и копаенето им в близко бъдеще.

Това всъщност би било поетично правосъдие: с многобройните си въглищни мини разкъсваният от войната индустриален Донбас е сърцето на традиционната минна индустрия на Украйна.