За първи път Сърбия ще има свой национален щанд на Gamescom - най-големият световен панаир на игралната индустрия, който се провежда в Кьолн от 23 до 27 август, съобщи Стопанската камара на Сърбия (CCIS), цитирана от местните медии. Това е безспорно признание за гейминг индустрията на страната, която вече се нарежда сред големите играчи в световния развлекателен сектор на видео игрите.

В рамките на тази водеща бизнес платформа, посветена на игралната индустрия, Сърбия представя девет компании, организирани от Сръбската асоциация на игрите (SGA) и с подкрепата на Търговската камара на Сърбия (CCIS) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР):

Two Desperados Art Bully Gamebizz Consulting Spring Onion Studio Digital Asset Tailors Onyx Studio Fortuna Esports Shosha Games Phobos

Това са компании, които не само произвеждат игри, но и се занимават с електронни спортове, произвеждат трейлъри, анимации и графични елементи за местни и чуждестранни клиенти, занимават се с консултантска работа в областта на маркетинга, монетизацията и развитието на бизнеса в областта на видео игрите.

Под мотото THE NEW FRONTIER OF EUROPEAN GAME DEV, фокусът на Сръбската асоциация за игри (SGA) ще бъде върху утвърждаването на висококачествени местни таланти, оригинални игри, създадени в Сърбия, както и качествени услуги, които могат да бъдат интересни за света на гейминга, казват от SGA.

"CCIS подкрепя представянето на сръбските разработчици на игри на най-големия световен панаир, защото сме разпознали важността на игралната индустрия в бързо развиващия се ИТ сектор. Това, което прави тази индустрия особено важна е фактът, че в нея работят много професии, които не свързваме пряко с информационните технологии, като психолози, сценаристи, музикални и визуални артисти, дизайнери и други.

Потенциалът на игралната индустрия на Сърбия, която вече е регионален лидер, се показва и от данните, че през миналата година 15-те най-големи местни игрални компании са имали приходи от цели 150 милиона евро, а видеоигрите, произведени в Сърбия са били играни от над 100 милиона души по света през 2022 година", заяви Михайло Весович - директор на сектор за стратегически анализи, услуги и интернационализация в CCIS.

Миналата година панаирът имаше 265 000 посетители от цели 100 държави, 1100 изложители от 53 държави и 230 милиона гледания на онлайн съдържание само по време на изложениетоа.

Наред с конференцията на GDC в Сан Франциско и Tokyo Game Show в Япония, това е едно от трите ключови глобални събития за тази мощна индустрия, която преди няколко години надхвърли общата стойност на филмовата и музикалната индустрия взети заедно - и то многократно.

Досега сръбски фирми са посещавали панаира индивидуално, но тази година за първи път Сърбия има организирано присъствие.

В сръбската игрална индустрия работят около 2500 експерти от най-различни области, а само тази година има спешна нужда от 330 нови служители.

Повече от половината от всички игри са оригинална интелектуална собственост и има все повече доставчици на услуги, които са специфични за игралната индустрия, се казва в прессъобщението на CCIS.