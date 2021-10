В Германия - където всяко четвърто работно място зависи от износа - кризата, която обхвана световните вериги за доставки, тежи особено много на икономиката, пише The New York Times.

Последните проучвания и данни сочат към рязко забавяне на германската индустрия, а икономистите започнаха да говорят за рецесия.

Почти всичко, от което германските заводи се нуждаят, за да работят, е в недостиг - не само полупроводници, но и шперплат, мед, алуминий, пластмаса и суровини и като кобалт, литий, никел и графит, които са ключови за батериите.

Автомобилната индустрия страда най-тежко. Opel, вече част от Stellantis, съобщи през септември, че ще затвори завода си в Айзенах догодина заради недостига на полупроводници. 1 300 души ще загубят работата си.

Над 40 процента от германските компании казват, че губят продажби заради проблем с доставките през август, според изследване на Association of German Chambers of Industry and Commerce. В Европа износът щеше да е със седем процента по-висок през първото полугодие, ако не бяха проблемите в доставните вериги, изчисли Европейската централна банка.

Макар че всички икономики в света страдат от недостига, Германия е особено чувствителна, тъй като зависи от производството и търговията. Почти половината от икономиката на страната зависи от износа на автомобили, оборудване и други стоки - при само 12 процента в САЩ.

Тъй като Германия е нация на заводите, "ударът е драматичен", казва Оливер Нап, старши партньор в Roland Berger.

Берлин се изправя и пред период на политическа несигурност. Последните избори не успяха да излъчат ясен победител с възможност за сформиране на самостоятелно правителство. Има риск коалиционното правителство - каквото и да е то - да не успее да действа решително по редица важни въпроси.

Забавянето принуди германската икономика да предприеме мерки и да се увери, че компаниите в бъдеще ще са по-малко зависими от спирането на тока в Китай или задръстването на Суецкия канал.

Вече много предприятия увеличават запасите си от компоненти, поръчват суровини далеч по-рано и търсят креативни - или някой би казал отчаяни - методи да продължат дейността си.

В дългосрочен план компаниите ще трябва да измислят други начини да осигурят доставките си - като например да купуват от компании, които са по-близки до дома, вместо от контрактори на другия край на планетата. Някои политици дори посочват, че пандемията ще донесе и ползи, тъй като ще вдъхнови компаниите да върнат производството обратно в Европа и САЩ, създавайки добре платени работни места.

Но разплитането на мрежите, които местят продукти из цялото кълбо, не е лесно - а може и дори да не е добра идея, според някои икономисти и мениджъри. Възприятието, че колкото по-близо до дома са доставчиците, толкова по-сигурни са, не винаги е вярно. По време на първите седмици на пандемията някои германски компании имаха повече проблеми да получат поръчките си от Франция или Италия заради стриктните локдауна правила, отколкото от Азия.

В крайна сметка, растат доказателствата, че недостигът натиска надолу германския растеж. Три от всеки четири компании казват в изследване на Ifo Institute, че са изправени пред проблеми да се снабдят с компоненти и суровини.

Спазвайки закона на търсенето и предлагането, цените растат. Инфлацията в Германия достигна 4,1 процента през август, най-високото ниво от почти три десетилетия. И макар че повечето икономисти твърдят, че това е временно явление, повишението на цените винаги е било чувствителна тема в Германия

Проблемите в системата бяха видими и преди пандемията. Напрежението между Китай и САЩ, както и растящият протекционизъм, започнаха да карат много компании да преосмислят зависимостта си от далечни доставчици.

Наблюдатели се надяват недостигът да бъде облекчен скоро, когато доставчиците успеят да разширят заводите си, за да отговорят на търсенето.