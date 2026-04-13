"Златното десетилетие" за икономиката на Литва е към своя край. Следващата година Латвия най-вероятно ще поеме водещата роля в икономическия растеж при Балтийските страни, а през 2028 г. Естония ще я последва. Това данните от априлското макроикономическо проучване на банка Luminor, пише Финмаркет.

Макроикономика

Банка Luminor запази прогнозите си за растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) за Естония за 2026 г. на 2% и за 2027 и 2028 г. - по 3%. Прогнозата за инфлацията беше потвърдена на 3% за 2026 г., 2% за 2027 г. и увеличена на 3% от 2% за 2028 г.

За Латвия прогнозата за икономически растеж за тази година беше намалена на 2,5% от 2,8%, за следващата година беше потвърдена на 3,2%, а за 2028 г. беше увеличена на 2,8%, от 2,6%. Прогнозата за инфлацията в страната за 2026 г. беше увеличена на 3,7% от 2,7%. Банката очаква инфлацията да се забави до 2% и 3% през 2027 и 2028 г. (предишна прогноза - 2,4% и 2,1%).

Прогнозата за растеж на БВП на Литва за текущата година е повишена от 3,4% на 3,6%, а за следващите две години е намалена съответно от 2,6% и 1,6%, на 2,4% и 1,2%. Инфлацията през 2026 г. ще скочи до 5% (предишна прогноза - 4%), след което ще започне постепенен спад до 3% през 2027 г. (предишна прогноза - 3,2%) и до 1,8% през 2028 г. (преди 2%).

Смяна на икономическото лидерство

Анализаторите от банката отбелязват, че Литва е демонстрирала най-бързия икономически растеж сред балтийските страни през последното десетилетие. Диверсифицираната икономика на Литва ѝ позволи да избегне рецесия през през 2020 г., както и през периода 2022-2024 г.

Икономиката на Литва към момента е с 37% по-голяма, отколкото преди 10 години, докато икономиките на Естония и Латвия нараснаха съответно с 19% и 18% за същия период (икономиката на ЕС нарасна със 17%).

В номинално изражение икономиката на Литва (84,1 милиарда евро за 2025 г.) е станала почти толкова голяма, колкото икономиките на Латвия и Естония, взети заедно (84,6 милиарда евро), докато преди 10 години е била с 16% по-малка. Освен това, през 2024 г. Вилнюс стана най-богатият регион в Балтийските страни (въз основа на номиналния БВП на глава от населението), изпреварвайки Талин.

През 2025 г. Вилнюс изпревари Рига, за да стане най-населената столица в региона. В резултат на това последните десет години, според банката, могат да бъдат наречени "златното десетилетие" на Литва.

Прогнозите са, че икономиката на Литва ще нарасне с 3,6% през 2026 г. - значително по-бързо от Латвия (2,5%) и Естония (2%). Въпреки това, 2026 г. вероятно ще бъде последната година на лидерството на Литва по отношение на растежа сред страните в региона. Според експертите на Luminor, икономическият растеж в Литва ще става все по-нестабилен.

Това ще доведе до нарастваща инфлация, което потенциално ще подкопае дългосрочната конкурентоспособност на страната. В резултат на това, "златното десетилетие" на Литва може да бъде последвано от продължителен период на слаб икономически растеж, се посочва в документа на банката.

Латвия ще поеме водеща роля в икономическия растеж сред балтийските държави през 2027 г. Икономиката на Латвия ще бъде стимулирана от значителни инвестиции в производствения сектор.

Очаква се растежът на инвестициите да остане стабилен, благодарение на притока на средства от ЕС и разходите за отбрана, докато износът ще се възстанови поради подобрените икономически перспективи при ключови търговски партньори.

Латвия се стреми да привлече компании от сектора на високотехнологичните услуги (като финтех) и транспортния сектор, като предлага по-благоприятна регулаторна среда, както и данъчни и други икономически стимули.

Очаква се Естония да преживее постепенно и по-устойчиво възстановяване, като потенциално ще се превърне в най-бързо развиващата се икономика от Балтийските страни през 2028 г. Естония излиза от дълъг период на стагнация, характеризиращ се с фискална консолидация.

Износът на страната също би трябвало да набере скорост, тъй като растежът в Швеция и Финландия - ключовите експортни пазари на Естония - се възстановява. Разходите за отбрана и последните данъчни промени увеличават бюджетния дефицит и нивата на дълга, но това не е краткосрочен проблем, като се има предвид, че нивото на публичен дълг на Естония е най-ниското в ЕС.

Естония наскоро стартира амбициозен план за растеж на икономиката си с 25% до 2030 г. и 50% до 2035 г. Целта е систематично да се развива и използва изкуствен интелект за подобряване на производителността (в сектори като здравеопазване, образование, енергетика, транспорт, отбрана и сигурност), за да се създаде конкурентна икономика.

Въпреки това, производствената база на Естония се сви през последното десетилетие, така че за известно време тя ще трябва да разчита на високотехнологичния сектор на услугите и възстановяващото се потребление.