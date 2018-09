Румъния се доближава доста повече до Турция по отношение на фискалната си политика и на нивото на безработица, отколкото до останалите държави от Европейския съюз (ЕС). Това посочват в своя анализ "Global Economic Prospects. The Turning of the Tide?" от Световната банка, цитиран от Business Review.

Основният паралел, който правят експертите, между икономиката на двете Балкански страни е свързан с ръста на потребителските цени.

"Възстановяването при някои вносителки на суровини е свързано с наличието на разширяващи се дисбаланси. Нивото на инфлацията е над или близо до целевото за някои държави, а опитите за компенсиране на недостига в производството води до повишаване на инфлационния натиск (например в Румъния и Турция)", посочват експертите от банката.

Заедно с това двете съседки на България са поставяни редом една до друга по отношение на дефицита по текущата сметка.

"Дефицитът по текущата сметка също се влошава или остава голям на фона на нарастващите цени на петрола и на силния внос, докато фискалната политика продължава да бъде проциклична при някои от големите вносителки на суровини (Румъния и Турция)", се допълва в доклада.

"Ефектът от стимулиращите фискални мерки, предприети в Румъния, които подкрепиха силния растеж през 2017 година, постепенно намалява през 2018 година", смятат експертите.

През миналата година северната ни съседка записа най-големия ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) в Европейския съюз (ЕС). В началото на 2018 година обаче се появиха първите сигнали за забавяне на растежа в Румъния, като потреблението започна да се свива.

За последните няколко години правителството в Букурещ предприе серия мерки за стимулиране на икономическия растеж чрез повишаване на заплатите в бюджетния сектор, както и на минималното възнаграждение в страната.