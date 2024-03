Борсово търгуваните фондове (ETF) предлагат начин на инвеститорите да диверсифицират своето портфолио в различни класове активи чрез един инвестиционен продукт, който може да се купува и продава на борса като акции. Топ ETF-те обикновено имат голяма база от активи и по-ниски оперативни разходи.

Инвеститорите могат също така да използват ETF-и, за да намалят инвестиционните рискове и да преценят ефективността на даден индекс, сектор или индустрия, за да вземат по-информирани инвестиционни решения.

Водещите ETF предлагат на инвеститорите възможност да диверсифицират широко своите притежания чрез една инвестиция с нисък коефициент на разходи и/или по-висока възвръщаемост в сравнение с конкурентите.

За да видим, кои бяха най-добрите индексни фондове през февруари, проверихме ETF-те за акции, облигации, фиксиран доход, стоки и валута, осигуряващи най-високата обща възвръщаемост за 1 месец.

По-долу очертаваме най-добрите ETF фондове за акции, облигации, фиксиран доход, стоки и валута, които са генерирали най-висока възвръщаемост през последния месец. Изключени са ETF-те с ливъридж и обратните ETF-и, както и фондове с по-малко от $50 милиона управлявани активи (AUM). Всички данни са актуални към 22 февруари 2024 г.

Индексен фонд инвестиращ в акции с най-добра 1-месечна възвръщаемост: Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI)

Доходност за един месец: 41,0%

Съотношение на разходите: 0,75%

Годишен дивидент: 0,32%

30-дневен среден дневен обем: 547 313

AUM: 106,7 милиона долара

Начална дата: 7 февруари 2022 г

Емитент: Valkyrie Investments Inc.

WGMI е активно управляван ETF, насочен към публични компании в индустрията за добив на биткойн. Притежанията му включват фирми, пряко ангажирани в копаене на токени, както и такива, предоставящи ключов хардуер или услуги, свързани с копаене на криптовалута. WGMI не държи криптовалути.

Близо половината от активите на WGMI са разпределени към тримата лидери в пространството за копаене на крипто: компания за инфраструктура за копаене CleanSpark Inc. (CLSK); фирма за блокчейн и копаене Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) и центъра за данни за копаене и електрическа инфраструктура Iris Energy Ltd. (IREN).

Облигационен ETF с най-добра 1-месечна възвръщаемост: VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT)

Едномесечно представяне: 3,69%

Съотношение на разходите: 1,82%

Годишен дивидент: 3,78%

30-дневен среден дневен обем: 52 904

AUM: 237 милиона долара

Начална дата: 12 юли 2011 г

Емитент: VanEck

XMPT осигурява експозиция към пазара на общински облигации чрез нетипичен механизъм: той инвестира във фондове от затворен тип, които от своя страна инвестират в тези облигации. За инвеститорите широчината на различните облигации и мениджъри на фондове, които XMPT предоставя, е привлекателна.

От друга страна, докато XMPT не е фонд с ливъридж, някои от CEFs, в които инвестира, може да използват стратегия с ливъридж, потенциално повишавайки нивото на риск. Също така, поради сложния характер на този фонд, той има много по-високо съотношение на разходите в сравнение с много други ETF.

ETF с фиксиран доход с най-добра 1-месечна възвръщаемост: FolioBeyond ETF с алтернативен доход и хеджиране на лихвен процент (RISR)

Едномесечно представяне: 5,33%

Съотношение на разходите: 1,13%

Годишен дивидент: 7,37%

30-дневен среден дневен обем: 18 896

AUM: 55,6 милиона долара

Начална дата: 30 септември 2021 г

Емитент: Tidal Investments LLC

Този активно управляван фонд инвестира предимно в ценни книжа, обезпечени с ипотека само с лихви, и съкровищни облигации на САЩ. Ипотечните ценни книжа, обезпечени само с лихви, са ценни книжа с отрицателна дюрация, които обикновено се възползват от нарастващите лихвени проценти. RISR се стреми да бъде хедж за инвеститори с фиксиран доход, загрижени за влошаването на техните инвестиции поради нарастващите лихви.

Най-големите притежания на RISR включват два комплекта тръстове за ипотечни ценни книжа на Ginnie Mae от 2052 г. и 2053 г., както и фонда за държавни задължения First American Funds Inc X (FGXXX), който инвестира в краткосрочни държавни облигации.

Суровинен ETF с най-добра 1-месечна възвръщаемост: Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY)

Доходност за един месец: 17,2%

Съотношение на разходите: 3,50%

Годишен доход от дивиденти: N/A

30-дневен среден дневен обем: 179 613

AUM: 51,2 милиона долара

Начална дата: 22 март 2018 г

Емитент: ETFMG

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) осигурява излагане на ежедневни движения на цените на фючърси за сухи насипни товари с близка дата. Превозът на сухи насипни товари е значителна част от пазара на стоки, въпреки че сам по себе си не представлява стока. Фондът има за цел да печели от увеличенията на фючърсите за товарни превози над това, което вече е оценено на пазара.

Предимство на BDRY е, че позволява на инвеститорите да получат експозиция към фючърсния пазар на сухи насипни товари, без специално да използват фючърсна сметка. Той също така осигурява експозиция без ливъридж към индустрията.

Валутен ETF с най-добра 1-месечна възвръщаемост: WisdomTree Bloomberg Bullish Fund в щатски долари (USDU)

Едномесечна доходност: 1,21%

Съотношение на разходите: 0,50%

Годишен дивидент: 6,76%

30-дневен средно дневен обем: 206 413

AUM: 171,3 милиона долара

Начална дата: 18 декември 2013 г

Издател: WisdomTree

Фондът WisdomTree Bloomberg за възвръщаемост в щатски долари (USDU) има за цел да надмине представянето на индекса за обща възвращаемост на Bloomberg Dollar. Този ETF има специфичен фокус върху проследяването на представянето на щатския долар спрямо кошница от световни валути.

USDU може също да се счита за широкообхватен диверсификатор, тъй като обикновено проявява силни отрицателни корелации с международни портфейли от акции и облигации.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.