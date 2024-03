Комбинираната стойност на 500-те най-ценни банкови марки в света достигна рекордно ниво от 1,44 трилиона щатски долара, което е почти двойно повече от преди десетилетие, според нов доклад на Brand Finance, водещата в света консултантска компания за оценка на марки.

Китайският банков сектор демонстрира забележимо възстановяване, като четирите големи банки остават доста пред своите колеги в САЩ. ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) запазва позицията си на най-ценната банкова марка в света за осма поредна година, като може да се похвали с 3% ръст в стойността на марката до 71,8 млрд. долара. China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China си осигуряват съответно втора, трета и четвърта позиция след едноцифрено процентно увеличение на стойността на всяка от техните марки.

Въпреки незначителния спад (4%) в стойността на марката, Bank of America запазва титлата си като водеща банкова марка в САЩ за четвърта поредна година и е класирана на пета позиция като цяло, със стойност от 37,3 милиарда долара. Междувременно Wells Fargo, позиционирана шеста като цяло, намалява маржа спрямо своя американски конкурент, отбелязвайки 9% увеличение, за да достигне стойност на марката от 35,8 млрд. долара.

Унгария успя да увеличи стойността на марката си с най-голяма сума сред първите 50 държави, постижение извършено еднолично от компанията майка на Банка ДСК - OTP Bank. Единственият кредитор, представител на страната в класацията отчете 58% ръст, който го позиционира сред първите 20 "катерачи" на база процентно увеличение. Това помогна на най-голямата търговска банка в страната да се изкачи с 46 места в класацията до 177 позиция.

От банките, които имат поделения в България, в класацията попадат още белгийският собственик на ОББ - KBC (56 позиция), италианската UniCredit (89 позиция) и британското финансово приложение Revolut (471 позиция).

Дейвид Хей, председател и главен изпълнителен директор, Brand Finance коментира:

"Тъй като най-добрите банкови марки в света достигат нови висоти, китайските мегабанки продължават да доминират в горната част на класацията за стойност на марката. Друго ключово прозрение от нашите данни за 2024 г. е, че местните банки все повече надминават по-големите си колеги по отношение на силата на марката. Доминиращите марки процъфтяват на отделни пазари с ограничена конкуренция, докато банките, разширяващи се на множество пазари, могат успешно да увеличат стойността на своята марка, но рискуват да отслабят силата на марката."

Изследванията на Brand Finance показват, че местните и регионалните банки се представят толкова добре - и в много случаи превъзхождат - глобалните банки по отношение на позиционирането на тяхната марка в сърцата и умовете на клиентите. BCA в Индонезия е най-силната банкова марка в света с индекс на силата на марката от 93,8/100 и елитен рейтинг AAA+. Три африкански марки, Equity Bank, First National Bank и Kenya Commercial Bank, както и румънската Banca Transilvania се нареждат сред топ 5 на най-силните марки в световен мащаб, печелейки рейтинги AAA+.

Само 11 от 50-те най-големи държави са имали спад в съвкупната стойност, водени от Русия (69%), Малайзия (20%) и Нигерия (14%). Не е изненадващо поради международните санкции, наложени на Русия, двете най-големи банкови марки в страната - VTB и SBER - претърпяха най-големи спадове в стойността на марката като процент, съответно с 91% и 63 на сто.