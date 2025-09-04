Шестима служители на чешкия производител на минно оборудване Ferrit са с обвинения след акция на Националната служба за борба с организираната престъпност на Чехия (NCOZ) в нейните офиси, съобщава агенция CTK.

Според властите фирмата е доставяла забранени за износ в Русия машини през трети страни.

Ferrit е частна чешка компания с глобално присъствие и история, датираща от 1993 година. Нейната монорелсова система е една от най-добрите за ефективен транспорт в подземните мини и е донесла на компанията водеща позиция на световните пазари.

Според информацията на уебсайта ѝ, през миналата година фирмата е наемала около 300 души, произвела е 167 машини и оборотът ѝ е достигнал 1,3 милиарда чешки крони.

Обвиненията и разследването

Според разследването компанията е доставила в Русия през 2023 и 2024 година седем машини през трети страни, предимно чрез фирми в Турция и Грузия, създадени след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Миналата година митничарите са спрели износа на една минна машина.

Получател е била компанията "Сибиртранссервиз". Според разследването тя има преки връзки с мениджъри от Ferrit, която все още поддържа клон в Русия. От руския търговски регистър се вижда, че един от основателите е управителят на Ferrit Петър Ковар.

За момента официален коментар от компанията няма.

Чешкото законодателство не предвижда ефективни присъди при доказване на вина, но паричните санкции са сериозни.