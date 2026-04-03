Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев предупреди, че балансът на рисковете пред българската икономика се е изместил осезаемо в посока нагоре — за инфлацията, и надолу — за растежа. Той направи този коментар по време на Американската търговска камара в България (AmCham), на което говори и служебният финансов министър Георги Клисурски.
"Рисковете вече не са балансирани", заяви Радев, като изрично посочи, че текущото развитие на ситуацията се движи по-близо до неблагоприятния сценарий на БНБ — не до базовата прогноза.
Добра изходна позиция, но без имунитет
България навлезе в 2026 г. с относително стабилни макроикономически основи: ръст от около 3,2% през 2025 г., инфлация от 2,1% към февруари тази година, висока заетост и добре капитализиран банков сектор. Кредитната активност е започнала да се нормализира.
Но тези показатели не гарантират устойчивост при силни външни шокове. "За малка и отворена икономика като нашата, външната среда винаги има значение. Днес тя има още по-голямо значение", каза Радев.
Войната в Близкия изток преобръща картината
Военният конфликт в Близкия изток и частичната блокада на Ормузкия проток — през който преминава близо 20% от световния петрол — доведоха до енергиен шок с директни последици за Европа и България. От края на февруари цените на петрола са нараснали с над 55%, а на природния газ — с около 91%, сочат пазарни данни.
Базовата прогноза на БНБ предвижда растежът в страната да се забави до около 3% тази година, а инфлацията да се ускори до около 3,7% — основно заради по-скъпата енергия и вътрешния инфлационен натиск в сектора на услугите. При неблагоприятния сценарий шокът е по-силен и по-продължителен, а забавянето — по-изразено.
Радев подчерта, че "това, което започва от енергията, постепенно може да се пренесе към по-широката икономика" — включително към паричните условия и финансирането на бизнеса.
Какво означава това за компаниите
Управителят на БНБ сравни настоящата ситуация с енергийния шок от 2022-2023 г., но посочи ключови разлики. Тогава компаниите разполагаха с по-силно следпандемично търсене и можеха по-лесно да прехвърлят по-високите разходи в крайните цени. Днес това пространство е "значително по-ограничено".
Фискалният буфер на държавата също е по-малък, отколкото преди 2020 г. Това означава, казва Радев, че "компаниите вероятно ще трябва да поемат по-голяма част от адаптацията сами" — чрез по-стриктен контрол на разходите, по-внимателно управление на ликвидността и по-селективни инвестиционни решения.
Като позитив той посочи, че банковата система в България остава силно ликвидна, което дава временен прозорец за подготовка — инвестиции в енергийна ефективност, дигитализация и по-устойчиви вериги на доставки.
Клисурски: Бюджетът за 2026 г. изисква трудни решения
Служебният финансов министър Георги Клисурски допълни картината откъм фискалната страна. По думите му изготвянето на редовен бюджет е "от изключителна важност", тъй като понастоящем финансите на страната са "на автопилот", а тенденциите не са обнадеждаващи.
"Който и да подготви бюджета за 2026 г., ще трябва да вземе някои трудни и уверени решения. И те може да не са лесни", каза Клисурски. Той се спря на необходимостта от реформа на разходната страна на публичните финанси и постави директен въпрос: "Имаме ли нужда от всички тези процеси? Имаме ли нужда от всички тези хора или длъжности?"
Министърът добави, че новите технологии — включително изкуственият интелект, могат да помогнат за вземането на решения за оптимизиране на разходите, които в миналото са изглеждали политически непосилни.
Клисурски съобщи, че снощи служебното правителство е изпратило искане до Европейската комисия за четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност около 1 млрд. евро. Предстои и последно плащане от около 2,5 млрд. евро, но за него страната трябва да инвестира 4 млрд. евро в икономиката до края на август. "Няма да е лесно, но ще се справим", каза той.
В по-дългосрочна перспектива и министърът, и гуверньорът се обединиха около тезата, че устойчивият растеж трябва да се гради върху инвестиции, производство и износ — не само върху потреблението. Радев открои присъединяването към еврозоната като "стратегическа опора", която повишава доверието и подкрепя инвестиционната среда.
Клисурски от своя страна изрази увереност, че България ще изпълни всички критерии за членство в ОИСР до края на 2026 г.