За никого не е тайна, че след пандмеията от Covid-19 международният туризъм възвръща инерцията си и достига нови върхове. През август Испания е приела 11,3 млн. чуждестранни туристи, което е с 2,9% повече спрямо предходната година и най-високият месечен резултат, отчитан досега.

Това повишава общия брой пристигания за първите осем месеца на 2025 г. до 66,8 млн., показват последните данни на Frontur, публикувани от Националния статистически институт (INE) и цитирани от El País.

Това е рекордно ниво за периода януари-август, макар темповете на растеж да оставят малко вероятност страната да премине символичната граница от 100 млн. туристи до края на годината.

Секторът обаче не отстъпва. След 94 млн. чуждестранни посетители през 2024 г., и настоящата година ще бъде рекордна по отношение на броя пътувания и обем на разходите.

Туризмът остава сред стратегическите отрасли на испанската икономика, като страната е вторият най-посещаван пазар в света след Франция. Възстановяването след пандемията бе изключително динамично - ръст от 130% през 2022 г., последван от 18,8% през 2023 г. и 10,1% през миналата година.

През 2025 г. обаче тенденцията се забавя. Август, последният месец от активния сезон, компенсира по-слабите резултати от май, юни и юли, когато темповете на растеж останаха под 2%.

Кумулативният ръст за януари-август е 3,9% - далеч по-умерен в сравнение с предходните години. Основни причини са по-високите цени и по-слабото участие на ключови пазари като Германия, чиято икономика преминава през вътрешни затруднения.

В структурата на августовските 11,3 млн. туристи ясно се откроява разнообразие. Обединеното кралство води класацията с 2,2 млн. посетители - ръст от 4,4% на месечна база и 4,3% от началото на годината.

Германските туристи също се увеличават с 4,4% през август, но едва с 2% в кумулативен план. Франция, напротив, отбелязва спад от 5,1% за месеца и минимален ръст от 0,1% спрямо 2024 г.

Данните на INE за туристическите разходи очертават сходна картина. Чуждестранните туристи са похарчили 16,39 млрд. евро през август - 6,7% повече спрямо година по-рано.

За периода януари-август сумата достига 92,463 млрд. евро. Ръстът е малко по-висок от този през юли (6,1%) и юни (5,5%). Средният разход на турист е 1457 евро, или 3,6% повече на годишна база, а средният дневен разход достига 198 евро - увеличение с 4,9%.

Според татистика на Egatur, официално изследване на INE за туристическите разходи, показва както по-висока склонност към харчене, така и покачване на вътрешните цени.

Индексът на потребителските цени се увеличава с 2,7% през август, но туристическите услуги поскъпват по-бързо. Mеждународните полети с близо 20%, комбинираният пътнически транспорт с 26,7%, хотелските цени с 3,9%, а настаняването в къмпинги и хостели с 4,4%. Цените в ресторанти и кафенета скачат с 4,2%.

Обединеното кралство, Франция и Германия остават трите основни пазара по обем на разходите. Общите суми от тях се увеличават съответно с 3,8%, 1,4% и 10%.

Британските туристи намаляват средните си разходи, а френските скъсяват престоя си. Най-голям дял в разходите се пада на настаняването - 20,6% с ръст от 6,1% спрямо август 2024 г.

Балеарите - лидер по посещения

Регионалното разпределение също е показателно. Балеарските острови остават водещата дестинация с 2,5 млн. туристи през август - ръст от 3,5% на годишна база.

Архипелагът води и по общ обем на разходите - плюс 9,8%. Каталуния е на второ място с 2,2 млн. туристи, но бележи спад от 4,3% спрямо предходната година. Андалусия, напротив, регистрира ръст от 7,6%, достигайки 1,7 млн. туристи и заемайки третата позиция.

В периода януари-август Каталуния остава първа по общ брой посетители, с минимален ръст от 0,2% спрямо 2024 г. Следват Балеарските острови с 11,5 млн. туристи (+3,3%) и Канарските острови с 10,3 млн. (+4,5%).