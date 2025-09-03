На фона на геополитическата несигурност мнозинството от европейците (68%) смятат, че ЕС следва да играе по-голяма роля в защитата на своите граждани от глобални кризи и рискове за сигурността.

България е сред най-скептичните държави в Блока в това отношение, като данните показват, че 56% от българите заявяват, че ЕС следва да играе по-голяма роля в защитата на своите граждани. Страната ни е в една група с Естония (56%) и Австрия (54%).

Най-положителни нагласи по този показател се наблюдават в Кипър (91%), Ирландия (83%), Люксембург (82%) и Швеция (82%).

Това сочат данните от проучване на Евробарометър, проведено през месец май 2025 г. сред жители на страните членки на ЕС. Интервютата са проведени по метода лице в лице.

Близо 90% от европейските граждани призовават държавите членки на ЕС, да бъдат по-сплотени. 77% от анкетираните смятат, че ЕС се нуждае от повече средства, за да се справи с настоящите глобални предизвикателства.

Делът за България по тези показатели е съответно 83% (сплотеност), като страната се нарежда на предпоследно място преди Румъния (73%).

По въпроса с финансирането и 69% респондентите у нас подкрепят идеята, като страната е в една група с Германия (70%), Естония (69%) и Румъния (68%).

37% от гражданите на ЕС са на мнение, че блокът трябва да се съсредоточи върху отбраната и сигурността.

Други 32% дават приоритет на конкурентоспособността, икономиката и промишлеността, за да може ЕС да укрепи позицията си в света и да се справи с настоящия политически и икономически контекст.

Основните приоритети според българските граждани трябва да бъдат конкурентоспособността, икономиката и промишлеността (40%) и демографията, миграцията и застаряването на населението (34%), като отбраната и сигурността остават на пета позиция (24%) след енергийната независимост, ресурсите и инфраструктурите (28%) и безопасността на храните и селското стопанство (28%).

В отговор на въпроса кои са областите, на които Европейският парламент следва да даде приоритет, участниците в проучването посочват на първо място инфлацията, покачващите се цени и разходите за живот (41%), отбраната и сигурността (34%), както и борбата срещу бедността и социалното изключване (31%).

И българските респонденти са посочили като основен приоритет инфлацията, покачващите се цени и разходите за живот (56%), а на втора и трета позиция съответно подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (44%) и борбата срещу бедността и социалното изключване (42%). Отбраната и сигурността остават на шеста позиция с 21% подкрепа.

Осем от всеки десет европейци (78%) смятат, че за да се инвестира по-добре в това, което е от значение, все по-голям брой проекти ще трябва да бъдат финансирани от ЕС като цяло, а не от отделните държави членки. В България подкрепата по този показател е 73%, близка до средната за ЕС, като най-висока е подкрепата в Малта (92%), а най-ниска - в Румъния (60%).

91% от европейските граждани (88% за България) посочват, че Европейският парламент трябва да разполага с цялата необходима информация и средства, за да контролира правилно разходите на ЕС. Едновременно с това 85% от европейците (82% от българските респонденти) с мнозинство във всички страни от Съюза, са съгласни, че предоставянето на средства на държавите членки следва да зависи от спазването на върховенството на закона и демократичните принципи в страните.

Трима от всеки четирима респонденти (72%) споделят тезата, че действията на ЕС оказват въздействие върху тяхното ежедневие, като половината от тях (50%) считат въздействието за "положително", 31% — за "нито особено положително, нито отрицателно", а 18% — за "отрицателно".

България е на едно от последните места по този показател, заедно с Латвия (61%), Румъния (60%) и Хърватия (58%), като 62% от българските респонденти смятат, че действията на ЕС оказват въздействие върху тяхното ежедневие - намаление от 3 процентни пункта в сравнение с проучването от януари-февруари 2025 г.

51% от българските респонденти оценяват въздействието на ЕС като "положително", 28% — като "нито особено положително, нито отрицателно", а 21% — като "отрицателно", което е близко до средното за ЕС.

ЕС се смята за място на стабилност, като 73% от европейците твърдят, че тяхната страна е извлякла ползи от членството си в Съюза. България е на последно място по този показател, като 58% от българските респонденти (спад с 3 проценти пункта в сравнение с проучването от януари-февруари 2025 г.) са на мнение, че страната е извлякла ползи от членството си в ЕС, а преди България са Австрия (60%) и Чехия (62%).

Основните причини за ползите от членството в ЕС, посочени от европейските граждани, са приносът на ЕС за опазването на мира и укрепването на сигурността (37%), подобреното сътрудничество между държавите членки (36%) и приносът за икономическия растеж (29%).

Българските респонденти посочват новите възможности за работа, които ЕС предоставя, като основна причина за ползата от членството в ЕС, като следващите по важност причини се припокриват със средноевропейските -опазването на мира и укрепването на сигурността (29%), подобреното сътрудничество между държавите членки (29%) и приносът за икономическия растеж (22%).