Да набереш 5,3 млрд. долара финансиране и после да те разследват, арестуват и съдят за измами в размер на 18,5 млрд. долара - това успяха колективно да направят участниците в престижната ежегодна класация на списание Forbes 30 Under 30 ("30 под 30") за млади предприемачи. Изчислението е на технологичния инвеститор Крис Бакий и идва на фона поредния случай с обещаващ бизнес талант, който се оказва по-вещ в измамите.

Контекст: 30 Under 30 се появява през 2011 г. като отговор на инициативата на списание Fortune 40 Under 40, в която от 1999 г. до 2003 г. просто се класират по лично богатство най-успешните по време на Dot Com бума, а при повторния старт през 2009 г. вече се появяват и допълнителни измерители, чрез които в нея влизат и редица знаменитости.

30 Under 30 в САЩ има 20 подкатегории с по 30 позиции всяка и е сред основните източници на приход за медията чрез трафик към сайтовете ѝ, специални проекти с рекламодатели, както и чрез ексклузивни платени събития. Класирането се прави от редакторите на списанието, както и от експерти от различни индустрии.

Много от притежателите на лиценза на списанието организират подобни класации.

Какво се случи: През миналата седмица със сериозно обвинение се сдоби 31-годишната Чарли Джавис. Тя влезе в 30 Under 30 през 2019 г. като създател на платформата Frank, предназначена да помага на студентите при намирането на финансиране за обучението им, по собствените ѝ думи "Amazon за висшето образование". Отново по думите ѝ - с "над 5 млн. учащи от над 6000 колежа"

Проектът е толкова успешен, че през 2021 г. банката JPMorgan Chase купува сайта срещу 175 млн. долара. Малко по-късно обаче се оказва, че всичко е било една голяма лъжа. Frank имат само 300 000 потребители, а Джавис е наела експерт по данните, който да създаде още милиони несъществуващи ползватели и след това е фалшифицирала документи.

Банката затваря сайта и дава създателката му на прокурор. Сега Джавис е заплашена от до 30 години затвор заради действията си.

Детайли: Класацията 30 Under 30 през годините е давала платформа и на лица от бизнеса и технологиите, които след това са се оказвали замесени в незаконни практики.

През 2012 г. там е Мартин Шкрели, по-известен като Pharma Bro. През 2015 г. като изпълнителен директор на фармацевтичнаа компания Turing Pharmaceuticals той наду цената на продавано с рецепта лекарство от 13,50 долара на 750 долара. За едно хапче.

Шкрели получи 7-годишна присъда заради измама на инвеститори във фонд, който е управлявал преди това. Освен това вече има доживотна забрана да работи във фармацевтичната индустрия. Вече е извън затвора и предлага инвестиционни съвети...

През 2021 г. Forbes включиха в класацията си Сам Банкман-Фрид от криптоборсата FTX. По това време светът беше крипто и ексцентричният "ефективен алтруист" получи световна известност за себе си и за компанията си. Година по-късно в класацията влезе и изпълнителният директор на инвестиционния фонд Alameda Research Каролин Елисън.

Около половин година по-късно се оказа, че FTX е била използвана от своя създател като лична касичка и е инвестирал в различни проекти (и политически кампании) с парите на инвеститорите. Сривът на криптовалутите извади всичко това на показ и FTX се срина заедно с парите на тези, които бяха повярвали в Банкман-Фрид. Сега той е с куп обвинения, които могат да му докарат трицифрена присъда. Наказание очаква и Елисън, която помага на разследването.

Извън официалната класация, но със солидно участие в насочени към същата аудитория кампании и събития са осъдената на 11 години затвор Елизабет Холмс от компанията за кръвни тестове Theranos и Тревър Милтън от компанията за камиони с алтернативно задвижване Nikola.

Холмс влиза за 11 години в затвора заради измама спрямо инвеститорите в компанията ѝ, но преди да избухне скандала получи даже специалната награда на Forbes за постижения преди 30-годишна възраст. Милтън беше признат за виновен по обвинение в измама и ще научи присъдата си през юни, след като стана ясно, че камионът на Nikola не е можел да се движи на собствен ход даже за промоционалното си видео, с което привличаше инвеститори. По-рано Forbes отразяваше ласкаво и него.

Защо става така: Нека приемем, че международното бизнес списание не реди класациите си според това кой колко ще си плати. В много случаи днешните измамници наистина вчера са били млади хора с добри идеи за решаването на реални проблеми - като търсенето на студентски кредит, бавните, скъпи и сложни финансови операции или замърсяването на природата от транспорта.

Проблемът е, че успехът във възможно ранна възраст много лесно може да се превърне във фиксидея, която трябва да се осъществи на всяка цена, подчертава "Гардиън" в свой материал. Не всички хора с потенциал успяват да го разгърнат - както в спорта много шампиони в младежка възраст имат скромни състезателни кариери по-късно, така и в бизнеса това, че си вундеркинд не гарантира, че ще постигнеш комбинацията от постоянство, оригиналност, получена подкрепа и късмет, за да станеш наистина голям.

Така някои млади предприемачи се поддават на изкушението да излязат извън рамките на законното с цел да "напомпат" своите проекти. Рано или късно, обаче, истината излиза наяве.