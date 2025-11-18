Amundi предприема най-големия си ход в частните пазари до момента, според Financial Times и Reuters, като придобива 9,9% от лондонския Intermediate Capital Group (ICG) и се превръща в негов най-голям акционер. Сделката, оценявана на около 550 млн. паунда по данни на двете медии, е част от новия стратегически план на групата и бележи старт на 10-годишно партньорство между Amundi и ICG.

По информация на Reuters, Amundi първо ще купи 4,9% от акциите на пазара, а втората половина ще бъде придобита чрез емитиране на нови безгласови акции от ICG, съпътствано от обратно изкупуване, за да се избегне разреждане на настоящите инвеститори. FT допълва, че половината от пакета ще се купи директно на пазара, а останалата част - чрез новоемитирани дялове.

ICG, основана през 1989 г. и управляваща около 123-124 млрд. долара активи, по данни и на двете медии, ще предостави на Amundi ексклузивни права за глобална дистрибуция на част от продуктите си в сегмента wealth management. Плановете включват стартиране на нови фондове в private equity secondaries и private debt през 2025 г.

FT посочва, че сделката се вписва в амбицията на Amundi да разшири присъствието си в private credit - сегмент, който носи по-високи такси и където европейските играчи се опитват да настигнат американските гиганти като BlackRock и State Street. Според Reuters, навлизането в частните пазари е една от шестте ключови цели в стратегията Invest for the future за периода 2025-2028 г.

Компанията, която управлява 2,3 трлн. евро активи, цели над 300 млрд. евро кумулативни нетни постъпления през 2026-2028 г., като половината трябва да дойдат от Азия - пазар, който вече генерира около 50% от новите ѝ средства, отбелязва Reuters.

Amundi също така планира обратно изкупуване на акции през 2026 г. и се ангажира да изплаща минимум 65% от нетната печалба на акционерите в периода 2025-2028 г. Според Reuters целта за 7 евро печалба на акция до 2028 г. остава валидна за всички сценарии - включително възможни промени в ключовото партньорство с UniCredit.

Отношенията между двете компании остават напрегнати. FТ припомня, че Amundi управлява близо 70 млрд. евро активи на UniCredit, но договорът изтича през 2027 г., а в последните години италианската банка намалява експозицията си към фондовете на Amundi. Изпълнителният директор на UniCredit Андреа Орчел заяви, че сътрудничеството ще бъде удължено само ако е от "взаимна полза", пише Reuters.

Сделката с ICG е поредният ход в стратегията на Amundi да се позиционира като консолидационна сила в европейската индустрия - линия, която FT подчертава, припомняйки и последните придобивания на Alpha Associates и партньорството с Victory Capital в САЩ.

Според българския сайт на Amundi към края на май 2024 г. фондът управлява 977 млн. евро в страната. В страната той операрира чрез клон на Amundi Czech Republic Asset Management.