От 7 юли 2026 г. всички нови автомобили в Европейския съюз ще трябва да бъдат оборудвани с т.нар адаптивна аварийна стоп светлина.

Новата система е част от по-широк пакет от мерки за безопасност на пътищата, регламентирани с Регламент 2019/2144 на ЕС, който постепенно въвежда задължителни асистиращи системи във всички нови превозни средства.

Как работи адаптивната стоп светлина

Традиционните стопове светват по един и същи начин, независимо дали спирате леко или с пълна сила. Адаптивната система променя това като сигнализира ясно за спешна ситуация. При рязко спиране стоповете започват да мигат с висока честота - няколко проблясъка в секунда, вместо просто да светят статично.

Системата се активира автоматично при изпълнение на определени условия: обикновено при рязко забавяне, започнало при скорост над 50 км/ч. Тя работи и докато антиблокиращата система (ABS) е в действие.

След като превозното средство спре напълно, аварийните светлини се включват автоматично, за да продължат да предупреждават приближаващите превозни средства.

Защо мигащите стопове са по-ефективни

Мигащата светлина привлича вниманието много по-ефективно от фиксираната. Човешкото зрение реагира инстинктивно на движение и промяна в интензивността на светлината. Шофьорите, които виждат бързо мигащи червени стопове пред тях, почти подсъзнателно получават сигнал за опасност и реагират по-бързо.

Изследванията потвърждават ефективността на системата: използването на мигащи стоп светлини при аварийно спиране съкращава времето за реакция на шофьорите със средно до 0,2 секунди. При скорост от 80 км/ч това означава съкращаване на спирачния път с около 4,40 метра, а при 100 км/ч - с около 5,50 метра.

Тези метри често правят разликата между инцидент и своевременно спиране.

Кои автомобили ще бъдат засегнати

Регламентът се прилага за нови леки автомобили и леки търговски превозни средства, които ще бъдат хомологирани след 7 юли 2026 г.

Съществуващите автомобили не е задължително да бъдат преоборудвани. Въпреки това много производители, особено на премиум марки, вече предлагат тази технология от години като част от своите пакети за сигурност.

Адаптивната стоп светлина се присъединява към дългия списък от системи, които постепенно станаха задължителни - от предпазните колани, въздушните възглавници и ABS до по-съвременни добавки като автоматичното аварийно спиране, следенето за умора на водача и т.е.

Сблъсъците отзад са сред най-честите произшествия и в Германия водят до жертви и наранявания в 17% от случаите. Новата технология, макар и сравнително проста, може да има значително въздействие върху намаляването на тези инциденти.