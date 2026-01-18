Китай преди дни представи най-мощната центрофуга в света - машина, която може да генерира сили, 1900 пъти по-силни от земното притегляне.

CHIEF1900, построена в Университета Джъдзян в Източен Китай, не е просто научен инструмент, а технология с потенциал да промени начина, по който проектираме градове, строим инфраструктура и планираме бъдещето на градските пространства.

Машината работи по принципа на гигантска центрофуга, която върти материали с огромни скорости, създавайки условия на хипергравитация.

Това означава, че изследователите могат да симулират процеси, които в природата отнемат векове, за няколко часа. Концепцията за "смачкване на времето и пространството" не е научна фантастика - това е реална способност да се компресират десетилетия механични и геоложки процеси в кратки периоди от събиране на данни.

Практическите приложения на тази технология са изключително широки и надхвърляват чисто научните изследвания. В строителството машината позволява тестване на мащабни проекти без да се строят реални прототипи.

Умален модел на язовирна стена, въртян при 100g, изпитва същия стрес като 300-метрова стена в реалния свят. Това е революция за инженерите - вместо да чакат десетилетия, за да наблюдават износването на мостове или тунели, те могат да симулират целия жизнен цикъл на съоръжението за дни.

Да, от десетилетия има компютърни модели, които могат да имитират подобен процес, но колкото по-голям е наблюдаваният времеви хоризонт или колкото по-нетипичен е обектът на изследване, толкова по-неточни са те. Допълнителен ефект в случая е, че чрез хипергравитационните изпитания може да се подобрят и прогнозите на моделите.

За градското планиране възможностите са не по-малко впечатляващи. CHIEF1900 може да модели как високоскоростните влакове резонират с подземната инфраструктура, какво въздействие оказват метростанциите върху околните сгради или как вибрациите от тежкия трафик влияят на основите на исторически паметници.

Това означава по-умни градове, проектирани с предвиждане на проблеми, които иначе биха се проявили след години експлоатация.

Екологичните приложения също са значими. Изследователите могат да проследят как замърсители минават през почвата в продължение на хиляди години, компресирайки този процес в експериментални условия.

Това е от критична важност за предотвратяване на замърсяването на подземни води или планиране на депонирането на опасни отпадъци. При изменението на климата машината може да помогне за моделиране на крайбрежна ерозия, предоставяйки стратегии за защита на застрашени територии.

В сферата на материалознанието CHIEF1900 дава възможност за създаване на нови сплави и композитни материали, тествани при екстремни условия. Това е особено важно за авиацията и космическата индустрия, където материалите трябва да издържат на огромни натоварвания. Машината може да симулира g-силите при старт на ракета или навлизане в атмосферата, подобрявайки проектирането на многократно използваеми космически кораби.

Сеизмичните изследвания получават нов инструмент за разбиране на земетресенията. Вместо да чакат следващото голямо бедствие, учените могат да пресъздадат условията на различни по интензивност трусове и да тестват как сгради, мостове и язовирни стени биха реагирали.

Това не просто спестява пари - спасява животи, като позволява изграждането на по-устойчива инфраструктура в сеизмично активни региони.

Съоръжението, което струва 285 милиона долара и е разположено 15 метра под земята за минимизиране на вибрациите, е отворено за международни изследователи. С него Китай детронира собствения си предишен рекорд от септември 2024 година, когато пусна CHIEF1300, както и американската центрофуга във Виксбърг, Мисисипи, с капацитет 1200 g-тона.

Технологията не е без предизвикателства. Въртенето при такива скорости генерира огромно количество топлина, което изисква специална система за вакуумно охлаждане с принудителна вентилация. Мултидисциплинарни екипи от инженери са разработили от нулата компоненти, способни да издържат високоскоростни движения и сложни оперативни условия.